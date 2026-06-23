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Delincuentes intentaron robar un local de pagos en Parque Posadas: golpearon al encargado y se les disparó el arma

Luego del disparo, ambos delincuentes abandonaron el lugar y escaparon antes de que pudieran ser detenidos

23 de junio de 2026 11:36 hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

Dos delincuentes intentaron robar un local de pagos ubicado en Parque Posadas (Montevideo), pero no lograron concretar la rapiña, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la situación se desencadenó cuando los delincuentes llegaron en moto casi al mismo tiempo que el encargado del local.

En este marco, el trabajador, de 52 años, fue abordado por uno de los asaltantes que vestía prendas similares a las utilizadas por el personal policial.

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Según informó la Policía en un comunicado, el agresor golpeó al trabajador en la cabeza en dos oportunidades con un arma de fuego. Tras el impacto, el arma se disparó accidentalmente y el proyectil terminó impactando contra una de las paredes del establecimiento.

Luego del disparo, ambos delincuentes abandonaron el lugar y escaparon en moto. A pesar de la violencia del episodio, los asaltantes no lograron llevarse dinero ni otros objetos de valor.

El encargado del local sufrió una lesión en la cabeza como consecuencia del culatazo recibido durante el intento de rapiña.

Tras el episodio, el trabajador fue trasladado rumbo a un centro asistencial cercano para recibir atención médica por las heridas sufridas.

El caso está en manos de la Policía, que investiga el hecho e intenta identificar a los responsables del crimen.

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