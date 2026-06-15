La economía uruguaya creció 0,8% en el primer trimestre del año

La economía uruguaya volvió a crecer en el primer trimestre de 2026, según el informe de Cuentas Nacionales divulgado este lunes por el Banco Central del Uruguay (BCU).

En términos desestacionalizados —comparado con el trimestre inmediato anterior (octubre-diciembre de 2025)—, la actividad económica se expandió 0,8% .

Por su parte, al realizar la medición interanual, el PIB registró un crecimiento del 0,9% respecto al período enero-marzo de 2025.

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El desempeño estuvo en línea con las señales que había mostrado el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del BCU, que anticipaban una recuperación de la actividad tras la desaceleración observada durante la segunda mitad de 2025.

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Consumo, inversión y exportaciones

Durante el primer trimestre el consumo privado creció 2,9%. En tanto, las exportaciones de bienes y servicios lo hicieron 2,3% en términos interanuales, mientras que las importaciones aumentaron 4,7%.

Por el lado de la inversión, la Formación Bruta de Capital registró una contracción del 6,4% respecto a igual período de 2025, explicada tanto por una menor inversión en activos fijos —especialmente en proyectos de infraestructura y vialidad— como por una mayor desacumulación de existencias

Por sectores

El desempeño interanual por actividades mostró resultados positivos en Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones (2,2%); Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas (1,4%) y Servicios financieros (3,1%), parcialmente contrarrestado por el menor desempeño de las actividades Construcción (-3,4%) y Agropecuario, Pesca y Minería (-3,7%).

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La proyección para 2026

De cara al resto de 2026, en general las expectativas apuntan a un bajo dinamismo de la actividad. Tanto el sector privado como el oficial han ajustado a la baja sus estimaciones de crecimiento anual ante un entorno más cauteloso.

Los analistas e instituciones que participan en la encuesta de expectativas del BCU prevén que la actividad se expanda 1,3% al cierre de año, por debajo del 1,9% que proyectaban a comienzos de enero.

Por parte del gobierno, la proyección oficial también ha sido ajustada. Actualmente se estima una expansión del 1,6% para 2026, por debajo del 2,2% planteado originalmente en los supuestos macroeconómicos de la Rendición de Cuentas.