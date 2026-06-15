Importadores exclusivos y competencia: los precios que podrían bajar (y los que no) con el proyecto del gobierno

El gobierno quiere avanzar con medidas que reduzcan el costo de vida y uno de los focos está puesto en los importadores exclusivos . La intención es facilitar procesos y trámites que generen una mayor competencia en beneficio de los consumidores .

El miércoles pasado, el ministro de Economía, Gabriel Oddone , presentó los principales lineamientos del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida.

Una de las medidas es la facilitación de importadores múltiples de un mismo producto y para eso está previsto habilitar registros sin exigir información que el Estado ya tiene .

Durante la conferencia de prensa, Oddone explicó que el objetivo es flexibilizar algunos mecanismos de registros que actualmente favorecen la existencia de distribuidores exclusivos en productos fitosanitarios (agroquímicos) y domisanitarios (limpieza e higiene del hogar) .

Mencionó como ejemplo el caso de productos sanitarios que ya cuentan con autorización y cuya importación podría ser realizada por más de una empresa sin necesidad de volver a presentar toda la documentación técnica.

El ministro sostuvo que esta medida busca evitar prácticas monopólicas y fomentar una mayor competencia en el mercado. Entre los ejemplos mencionados por las autoridades figura el caso de la pasta de dientes.

Gabriel Oddone Foto: Martin Martinez / FocoUy

Oddone ya se había referido a este tema hace años atrás cuando fue socio de la consultora económica CPA Ferrere. En diciembre de 2020 elaboró, junto a otros especialistas, un estudio sobre la formación de precios al consumo en Uruguay.

El documento menciona que el país cuenta con una normativa que desde el punto de vista legal no prohíbe ni impide la multiplicidad de registros. No obstante, señala, uno de los mayores desafíos para la obtención del registro sanitario radica en que según la actual regulación, el agente importador debe presentar la información técnica o el dossier del producto, que es aportada exclusivamente por el fabricante en origen.

“De este modo, cuando el vínculo directo entre el productor del resto del mundo y el supermercado en Uruguay no es una alternativa comercial factible, en la práctica la regulación actual en materia de registro sanitario genera potencialmente una barrera a la entrada al mercado para importaciones adicionales del mismo producto y la creación de la competencia intra-marca”, indica.

El estudio plantea que un cambio en la política pública que implique una modernización y flexibilización de los requisitos para el registro sanitario de los productos importados podría tener un efecto positivo sobre el bienestar de los consumidores.

¿Qué puede pasar con algunos precios y productos?

Luego de los anuncios realizados por Oddone, el especialista en temas de competencia y docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), Leonardo Veiga, se refirió a posibles beneficios que podrían producirse con los importadores múltiples.

“Uruguay es caro en productos importados de consumo masivo”, escribió en un hilo de X. Al igual que el ministro de Economía, tomó el ejemplo de la pasta de dientes e indicó que a nivel local puede costar el doble que en Argentina o Brasil. “El mismo producto, la misma marca, el mismo fabricante. ¿Por qué? La respuesta no son los aranceles. El problema está en cómo funciona el registro sanitario y en quién puede importar”, expresó.

Veiga explicó que para importar y vender un producto hay que registrarlo con la exigencia de presentar un “dossier técnico”, que incluye la fórmula, el certificado de libre venta en origen y otras especificaciones que solo tiene el fabricante. Con esos documentos el distribuidor en Uruguay registra el producto y se convierte en el único que puede importarlo legalmente. Y eso ocurre no porque haya alguna ley que se lo prohíba a otro importador, sino porque ninguno puede conseguir el dossier.

El experto resaltó que la solución que propone la ley es inteligente, ya que el primer importador es el que sigue presentando el dossier, la autoridad lo guarda bajo custodia y luego un segundo distribuidor puede registrar el mismo producto sin la exigencia de presentar la documentación. “La barrera cae sin exponer la fórmula del fabricante”, sostuvo.

Veiga indicó que entre los productos domisanitarios -que serían beneficiados si se aprueba el proyecto de ley en el Parlamento- hay pasta de dientes, shampoo, desodorantes y detergentes.

1697114102888.webp Los supermercados británicos enfrentan una ola inédita de robos de comida y bebidas, muchas veces realizados por gente afectada por el alto costo de vida Flickr

Sin embargo aclaró que el ministro no se refirió a los alimentos importados y añadió que el estudio de CPA Ferrere de 2020 había mostrado que la brecha en ese segmento era tan significativa como en artículos de cuidado personal. Entre los ejemplos había café, fideos, mayonesa, galletas y enlatados. En el caso del café la diferencia de precios con Argentina era de 200%; en las galletas de entre 20%y 50%.

“Dejar los alimentos fuera no es un detalle menor. Alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 25,8% de la canasta del Índice de Precios del Consumo (IPC). Cuidado personal e higiene el 4,35%”, escribió.

Veiga explicó que los alimentos importados se registran ante las intendencias departamentales y no en el Ministerio de Salud Pública (MSP) o el de Ganadería (MGAP), salvo casos específicos.

“Si la ley toca el registro del MSP, pero no el régimen bromatológico municipal, entonces los alimentos quedan exactamente igual que hoy. Mismo importador exclusivo, mismo precio”, concluyó.