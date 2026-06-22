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La Cartelera de chantas de Todo se sabe terminó en golpes y denuncia policial: una mujer terminó agredida en plena calle

El careo de una mujer con un empresa de amoblamiento en la Cartelera de chantas de Todo se sabe terminó en una agresión física y posterior denuncia policial

22 de junio de 2026 16:55 hs
Una mujer fue agredida durante la Cartelera de Chantas de Todo se sabe&nbsp;

Una mujer fue agredida durante la Cartelera de Chantas de Todo se sabe 

Un informe emitido este jueves en Todo se sabe, el programa que conduce Ignacio "Nacho" Álvarez en su canal de streaming, terminó a los golpes y con un denuncia policial después de que encararan a los dueños de una empresa de fabricación y venta de muebles.

En la sección de Cartelera de Chantas, liderada por el periodista Bernardo Wolloch que dedica a descubrir presuntas estafas o manejos irregulares, expusieron el caso de Viviana, una mujer que escribió al programa para denunciar que había entregado una seña de 10 mil pesos por la compra de un sillón-cama que no le había sido entregado.

El caso, aseguró la clienta, se remonta a enero de este año y, según relató, la empresa no respondió a sus reclamos desde entonces y terminaron bloqueándola en redes sociales y Whatsapp.

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La situación resultó idéntica a la que ya habían denunciado en Santo y Seña, el programa del que deriva ahora el streaming liderado por Ignacio Álvarez. Entonces decidieron encarar directamente a los dueños del comercio, ubicado ahora en otra dirección y bajo un nombre diferente, y reclamar una solución para la situación de Viviana.

El panorama se volvió más complejo cuando llegaron al local comercial. Wolloch llegó acompañado por la clienta, el camarógrafo y un guardia de seguridad –que según explicaron en el programa fue contratado luego de que experimentaran otra situación tensa este año– y se encontraron con una joven que aseguraba ser la dueña de la empresa, que prometió encontrar una solución al reclamo. Aunque luego cambió su postura y enfrentó al equipo que estaba filmando hacia adentro del comercio.

Pero la situación escaló drásticamente cuando la madre de joven llegó al local acompañada por otras personas, que agredieron tanto al camarógrafo del programa como a la denunciante. Según muestran las imágenes emitidas este domingo, las mujeres atacaron a la clienta mientras gritaba desesperadamente en medio de la vereda y un hombre fue contra el trabajador.

Wolloch señaló que luego de el incidente se dirigieron a la Seccional 9° de Policía donde radicaron denuncias por estafa, violencia privada y daños. Y de acuerdo a la información que brindaron en el programa, actualmente hay cuatro personas indagadas en la causa.

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