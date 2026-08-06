Agarrate Catalina vuelve a la competencia: la murga dará la prueba de admisión para el Carnaval 2027

Agarrate Catalina quiere volver al Carnaval. La murga de los hermanos Cardozo confirmó que va camino a la Prueba de Admisión del Concurso Oficial de Carnaval en su 25 aniversario.

"Giovanni sabe cosas”, confirmó la murga al compartir la publicación de Giovanni Cartategui en la que comunicó la noticia.

Hace unos meses Yamandú Cardozo habló con El Observador sobre la posibilidad de volver al Carnaval en el marco de sus 25 años. "Eso nos da una excusa, las ganas y el momento propicio. Siempre está lindo para autoconvencernos de que es el momento de volver y complicarse la vida haciendo Momo. Es el espacio natural", sostuvo entonces aunque aseguró que aún quedaban muchos aspectos por resolver antes de tomar una decisión al respecto.

La historia de Foo Fighters, la banda que llega a Uruguay con su última gira luego de la muerte de Taylor Hawkins y un escándalo personal

El Tiny Desk de Milo J y Agarrate Catalina sigue conquistando plataformas: el EP de la sesión ya está en Spotify

La última vez que Agarrate Catalina participó del Carnaval fue en 2022 con el espectáculo La involución de las especies , cuando se quedó con el segundo puesto en la competencia.

En los últimos años la murga se ha dedicado al circuito de escenarios, llevando sus espectáculos de gira por Europa, Asia y Latinoamérica.

Además, se convirtió en la primera murga en participar del exitoso ciclo de sesiones de NPR, el Tiny Desk, junto al cantautor argentino Milo J que llevó allí una selección de canciones de su último disco, La vida era más corta, con el que además emprendieron una gira internacional en la que La Catalina se convirtió en el coro oficial del proyecto.

"Colaboraremos con todas las expresiones artísticas posibles pero calculo que la murga siempre va a tener ganas de volver al carnaval", dijo entonces Cardozo.

Murga Agarrate Catalina. Juan Samuelle

Director y letrista de la murga, Yamandú Cardozo contó entonces cómo es que sucede esa "chispa inicial" para volver al concurso.

"Lo primero que aparece como una chispa inicial de fuego para un futuro espectáculo es un chiste a las cuatro de la mañana de Tabaré en el WhatsApp, o a las siete cuando se está acostando Martín, o despertando, una canción para usar o una melodía que compusieron, una idea de espectáculo. Siempre estamos con ganas. (...) El plan siempre es salir. Y cuando no salimos, juntar fuerzas y buscar argumentos para convencernos. Tenemos muchas cosas para vivir en el proceso de estos 25 años, muchas maneras de festejar, una preciosa sería hacer carnaval".

Antes, Agarrate Catalina va a celebrar sus 25 años de historia con un show el próximo 10 de setiembre en el Antel Arena.