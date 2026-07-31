El Tiny Desk de Milo J y Agarrate Catalina sigue conquistando plataformas: el EP de la sesión ya está en Spotify

Milo J convirtió su paso por NPR Tiny Desk en un hito musical. La presentación del cantante argentino en el ciclo de música en vivo se posicionó como uno de los momentos musicales más comentados del año. Ahora, esa actuación se transformó en Live from NPR's Tiny Desk , un EP que reúne las siete canciones de aquella sesión que pone atención en los matices que solo una presentación en vivo puede ofrecer.

El folklore y la murga en un hermanamiento cercano, íntimo y sensible, con el que Milo J demostró quién es y de dónde viene. Pero también tendió un puente al otro lado del Río de la Plata.

El ciclo de presentaciones acústicas que organiza la radio pública estadounidense se ha convertido en uno de los escenarios más codiciados y seguidos en los últimos años, por el que han pasado artistas de todas las latitudes. Y junto al artista de Morón, la murga Agarrate Catalina llevó por primera vez el género a ese escenario global con la participación de Leonardo Gómez , Carolina Gómez , Eder Fructos , Martín Cardozo y Yamandú Cardozo .

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"Milo despierta la curiosidad del que escucha. Te da ganas de ponerte a investigar, a ver qué es esto, qué hace. Agarra cosas del folclore argentino y te genera eso de querer ir a ver de dónde sale. Si genera aunque sea un poco de esa curiosidad con respecto a la murga, me parece que es un tremendo éxito. Para la Catalina en particular, pero para cualquier murga", dijo Fructos a El Observador luego del estreno de la sesión.

La asociación natural entre Milo J y La Catalina es un vínculo que se viene construyendo desde su participación en los premios Grammy Latinos. Desde entonces, la murga se ha convertido en el coro de La vida era más corta, el último disco de Milo J que hace de columna vertebral de esta sesión en vivo, y lo ha acompañado en la gira de conciertos que incluyó también a Uruguay con dos noches en el Antel Arena.

El nuevo EP incluye las canciones inéditas que abrieron el set: Recordé y Cuestiones. Pero también suenan algunos de los temas que definieron su último álbum: La Vida Era Más Corta, Solifican12, Bajo de la piel, Niño y Luciérnagas, esta última grabada originalmente junto a Silvio Rodríguez.

"Un recorrido que evidencia el talento de Milo para tender puentes entre la tradición y la modernidad", valora el comunicado de lanzamiento.

La vida era más corta es el disco que sirve como el corazón del set de la sesión: la creación de un universo propio, enraizado en una historia común.

"La vida era más corta, el tercer álbum del artista, mira hacia adentro del diverso repertorio folklórico argentino para tomar de su raíz y mezclarlo con la esencia de un pibe de Morón que creció en medio de la ola de la música urbana", valora la crónica de El Observador de su última presentación en Uruguay. "Un disco como una ofrenda, un agradecimiento, una manifestación popular de fé. Un exvoto. Un símbolo del camino recorrido".

El lanzamiento del EP llega justo a tiempo para el debut de Milo J en Estados Unidos: este 1° de agosto, el argentino se presentará por primera vez en el país en el SummerStage de Central Park, Nueva York, en el marco del Latin Alternative Music Conference (LAMC).