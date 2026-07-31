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Sepultura, la banda pionera del metal brasileño, anuncia su despedida, un último show en Uruguay y la celebración de 40 años recorridos

Sepultura vuelve a Uruguay en el marco de su gira de despedida en lo que anuncian como su último concierto en el país

31 de julio de 2026 14:57 hs
Sepultura anunció su último show en Uruguay

Sepultura anunció su último show en Uruguay

Eduardo Ruiz / Instagram: Sepultura

Sepultura, la banda pionera del metal en Brasil y referente del rock más pesado en América Latina, anunció este viernes la que será su gira de despedida después de 40 años de carrera.

El adiós de la banda creada por los hermanos Max e Igor Cavalera anunció este viernes el inicio de la porción latinoamericana de la gira que incluirá a Uruguay, Argentina, Chile y México.

En Montevideo la leyenda del metal brasilero se despedirá en MMBox el próximo 2 de octubre a las 20.00. Las entradas ya están a la venta por RedTickets, con precios que van desde los $3.380 hasta los $4.280.

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"Después de cuatro décadas llenas de altibajos, de haber visitado 80 países y conocido innumerables culturas, tuvimos la oportunidad de convertirnos en mensajeros de Brasil para el mundo, llevando nuestros colores y ritmos a todos los rincones del planeta", expresó la banda en un comunicado.

La salida de Igor Cavalera en 2006 –una década después de la de su hermano Max– dejó a la banda en manos de Andreas Kisser, hasta ahora que Sepultura decidió que será el final de su historia.

"Estamos felices y profundamente agradecidos por todo lo que hemos vivido durante estas cuatro décadas. Publicamos grandes álbumes, ofrecimos conciertos inolvidables, cultivamos amistades, conocimos a nuestros ídolos y contribuimos a poner el metal brasileño en el mapa mundial. Por eso sentimos que podemos despedirnos de la escena musical con la satisfacción del deber cumplido".

La última vez que la banda se presentó en Uruguay fue en abril de 2024, en lo que también se había anunciado como su último show, en Complejo Sala.

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