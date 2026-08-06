Qué recomienda el Sinae ante tormentas fuertes, vientos intensos y actividad eléctrica

Ante el pronóstico de tormentas fuertes y vientos intensos que afectan a buena parte del país , el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) recordó una serie de recomendaciones para reducir riesgos y prevenir accidentes.

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El organismo aconseja mantenerse informado a través de los pronósticos y las advertencias oficiales, además de prestar especial atención a las personas más vulnerables, como niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades, evitando que permanezcan solas durante el evento meteorológico.

También recomienda resguardar a las mascotas y retirar de jardines, patios y balcones los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y convertirse en proyectiles.

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Dentro de las viviendas, el Sinae aconseja cerrar y asegurar puertas y ventanas , evitar permanecer cerca de ellas y, si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida del hogar.

Qué hacer si es necesario salir

El organismo recomienda evitar desplazamientos innecesarios de personas y vehículos. Si es imprescindible salir, aconseja utilizar ropa de abrigo y calzado impermeable.

Quienes deban permanecer varias horas fuera de sus hogares, por ejemplo en el trabajo o en centros de estudio, deberían llevar prendas de recambio, como medias o calzado adicional.

Recomendaciones para conducir

En caso de circular durante el temporal, el Sinae recuerda:

No intentar cruzar caminos, calzadas o puentes inundados , aunque se conozca el lugar, ya que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos.

, aunque se conozca el lugar, ya que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos. Priorizar las rutas principales y, de ser posible, viajar durante el día.

Reducir la velocidad.

Aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante.

Mantener una visión amplia del entorno para detectar cables caídos, ramas u otros obstáculos.

Evitar maniobras bruscas y frenadas repentinas para disminuir el riesgo de aquaplaning.

Cómo protegerse de la actividad eléctrica

Ante la presencia de rayos, el Sinae recomienda:

Alejarse de espacios abiertos, como canchas o estacionamientos.

Mantener distancia de torres, alambrados y otras estructuras metálicas.

No permanecer en playas, ríos, piscinas u otros cursos de agua.

Evitar refugiarse debajo de árboles.

Reducir, en la medida de lo posible, el uso de teléfonos celulares.

No tocar cables eléctricos caídos y comunicar inmediatamente su presencia a las autoridades.

Desconectar antenas y equipos electrónicos, especialmente en zonas rurales.

Si se corta la luz

En caso de interrupciones del suministro eléctrico, el Sinae recuerda que los usuarios pueden realizar el reclamo ante UTE llamando al 0800 1930 o enviando un SMS al 1930 con la palabra LUZ seguida del número de cuenta que figura en la factura.

El organismo también recomienda mantener la calma durante toda la emergencia y, ante situaciones que representen un riesgo para las personas, comunicarse con el 911.