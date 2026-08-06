"Lo haría mil veces más": un guardavidas rescató a un perro atrapado por la crecida del río Uruguay y se volvió viral

La crecida del río Uruguay dejó una escena conmovedora en la ciudad argentina de Colón, donde un guardavidas se lanzó al agua para rescatar a un perro que había quedado atrapado entre troncos y ramas arrastradas por la corriente.

El protagonista fue Damián Pires , guardavidas del complejo Termas de Colón y bombero voluntario, quien nadó unos 50 metros con un elemento de flotación para auxiliar al animal, conocido por los vecinos como "Manchita" .

Según relataron medios argentinos, el perro ingresó al río mientras perseguía a un pato y terminó desorientado en una zona donde la fuerte corriente le impedía regresar a la orilla.

Reconstrucción de dunas en playas de Punta del Este: retiran "garras de león", plantan especies autóctonas y crean cercas para retener arena

Jueza del caso Penadés rechazó prescripción de víctimas desde 1990 hasta Romina Celeste: "Silenciaron a todas esas personas"

Antes de ingresar al agua, Pires y otros guardavidas intentaron que el animal saliera por sus propios medios. "Tratamos de sacarlo llamándolo, silbando, para ver si podía salir de esa zona. No había manera", relató el guardavidas.

Con el paso de los minutos, la situación se volvió cada vez más crítica.

"Estaba cansado, se prendía arriba de los troncos, se volvía a desesperar y se tiraba al agua. Estaba en las últimas, ya se estaba dando por vencido", describió.

Ante ese escenario, el rescatista tomó un flotador, ingresó al río y logró alcanzar al perro para llevarlo sano y salvo hasta la costa.

El video se viralizó

El rescate fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la actitud del guardavidas.

Consultado sobre su decisión, Pires aseguró que actuó guiado por el mismo principio que aplica tanto en su trabajo como guardavidas como en su tarea de bombero voluntario.

"Siempre que uno pueda ayudar al prójimo o a cualquier ser vivo es bienvenido", afirmó.

El gesto también fue reconocido por la Intendencia de Colón. El intendente José Luis Walser recibió al rescatista y le entregó una Mención Especial por su preparación, compromiso y vocación de servicio. "Tu forma de ser también termina siendo un ejemplo para los otros servidores públicos que son tus compañeros", le expresó el jefe comunal.

Pires, por su parte, agradeció el reconocimiento, aunque aseguró que no fue lo que lo motivó a actuar.

"Uno no lo hace por esto, pero es un mimo al alma. Como digo siempre, si lo tengo que hacer otra vez, lo haría mil veces más", concluyó.

View this post on Instagram

Lluvias y pasos cortados en Salto

Las precipitaciones asociadas al avance del sistema ya dejaron acumulados de lluvia en distintos puntos del departamento de Salto durante las últimas 24 horas.

Según el reporte oficial, al que accedió El Observador, los registros fueron de 24 milímetros en San Antonio, 17 mm en Constitución, 14,2 mm en la ciudad de Salto y 14 mm en Biassini.

Como consecuencia de las lluvias, también se reportaron pasos crecidos en varios puntos del departamento. Permanecen afectados Paso Horno y Paso Nuevo, en jurisdicción de la Seccional 10.ª; Paso Horno y Paso Osorio, en la Seccional 11.ª; y Paso Puntas de Cañas, correspondiente a la Seccional 15.ª.