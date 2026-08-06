Schipani pidió informes al gobierno por la propuesta que Estados Unidos presentó en julio para que Uruguay reciba deportados

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentó este jueves un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores luego de que el semanario Búsqueda informara que el gobierno de Estados Unidos entregó el pasado 24 de julio una propuesta escrita de "entendimiento" para que Uruguay reciba personas deportadas desde ese país.

El legislador sostiene que la información publicada contradice las declaraciones realizadas el miércoles por el canciller Mario Lubetkin , quien había afirmado que el gobierno no había recibido "ninguna propuesta" sobre el tema y que, por esa razón, Uruguay no tenía una posición definida .

"Solicitamos copia del documento y explicaciones. El gobierno debe actuar con transparencia en un tema tan sensible" , expresó Schipani al anunciar la presentación del pedido de informes.

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El pedido, presentado al amparo del artículo 118 de la Constitución , solicita que la Cancillería informe si recibió la propuesta enviada por Estados Unidos y, en caso afirmativo, indique la fecha de recepción, la naturaleza del documento y el estado actual de las conversaciones .

Además, reclama que se remita una copia íntegra del texto entregado por el gobierno estadounidense y que se explique por qué Lubetkin sostuvo públicamente que Uruguay no había recibido ninguna propuesta si, según la información publicada por Búsqueda, el documento ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores el 24 de julio.

El legislador también solicita conocer cuántas personas podría recibir Uruguay, de qué nacionalidades serían, bajo qué criterios serían seleccionadas y si el gobierno uruguayo tendría la potestad de aceptar o rechazar cada caso.

Asimismo, pide información sobre los controles de identidad, antecedentes penales, seguridad y salud que se aplicarían, el estatus jurídico con el que ingresarían esas personas al país y si la propuesta contempla aspectos humanitarios, reunificación familiar y quién asumiría los costos de traslado, alojamiento, asistencia e integración.

Según informó el consignado medio, la Embajada de Estados Unidos entregó a la Cancillería el 24 de julio una propuesta de "entendimiento" sobre cooperación migratoria, en el marco de las conversaciones entre ambos gobiernos.

De acuerdo con esa publicación, el documento establece un mecanismo para facilitar el traslado a Uruguay de ciudadanos uruguayos y de personas de terceros países que serán deportadas por Estados Unidos por no contar con fundamentos legales para permanecer en ese país.

El texto, según el semanario, prevé que la administración del presidente Donald Trump pueda seleccionar de forma "discrecional" a las personas propuestas para ser trasladadas, mientras que el gobierno de Yamandú Orsi conservaría la potestad de aceptar o rechazar cada caso.

El informe también señaló que la propuesta no incluye referencias al financiamiento del mecanismo ni menciones a objetivos humanitarios o de reunificación familiar, aspectos que integrantes del gobierno habían señalado como condiciones relevantes durante las negociaciones.

Las declaraciones de Lubetkin

El miércoles, consultado sobre las versiones de un eventual acuerdo, Lubetkin aseguró que Estados Unidos mantiene conversaciones con numerosos países sobre política migratoria, pero afirmó que Uruguay no había recibido una propuesta.

"Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta definitiva", declaró el canciller.

Ante una consulta sobre la posición del gobierno frente a una eventual iniciativa de Washington, respondió: "Nosotros no tenemos ninguna postura porque no tenemos ninguna propuesta".