Audef "apoya" a Leo Ramos tras ser cesado en Danubio y "rechaza" que Gustavo Matosas pase a ser el nuevo DT desde la gerencia deportiva

La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol ( Audef ) se manifestó luego del cambio en la dirección técnica que hubo esta semana en Danubio, donde fue cesado Leonardo Ramos y fue reemplazado por Gustavo Matosas , quien estaba como gerente deportivo del club y volverá a dirigir al equipo en el torneo Clausura.

Esto ya había ocurrido el año pasado cuando Matosas tomó el puesto de DT de forma interina tras la salida del cuerpo técnico de Juan Manuel Olivera.

Para esta temporada Danubio contrató como DT al argentino Diego Monarriz, quien luego fue sustituido por Ramos, mientras que Matosas volvió a la gerencia deportiva.

Este miércoles, tras la salida de Leo Ramos y la designación de Matosas, Audef emitió un comunicado al respecto en el que manifiesta que “apoya” al técnico cesado.

Tras dos interinatos, Gustavo Matosas renunció como gerente deportivo y asumió como técnico definitivo de Danubio en lugar de Leonardo Ramos

Leonardo Ramos fue cesado como entrenador de Danubio: la franja cayó en zona de descenso y está en una situación muy delicada

Además, señala que “rechaza esta y todas las transgresiones al Código de Ética Gremial”, sin mencionar a Matosas, quien no es socio de la gremial.

El comunicado de Audef

“Ante la desvinculación del DT Leonardo Ramos y la nueva cobertura de vacante realizada por el Gerente Deportivo del Danubio F.C., AUDEF reitera la vigencia de la obligación establecida por el Art. 17 del Código de Ética Gremial, que dispone:

“Los entrenadores contratados por un Club deberán cumplir la función para la cual han sido contratados por este. Esto implica que no podrán desempeñar otra función en dicha institución hasta que hayan transcurrido 6 meses de la terminación de su contrato"

Por tanto, AUDEF apoya al Entrenador cesado y rechaza esta y todas las transgresiones al Código de Ética Gremial, que constituye un marco regulatorio de la actividad de los entrenadores de fútbol, reservándose las acciones que correspondan".