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La selección uruguaya anunció oficialmente a Diego Forlán como el nuevo entrenador de la mayor y la sub 20, días después de comenzar a trabajar en el Complejo Celeste

Diego Forlán comenzó a trabajar en el Complejo Celeste la semana pasada, y en los últimos días trabajó con 27 jugadores de la selección uruguaya sub 20

6 de agosto de 2026 9:16 hs
Diego Forlán al frente de la SAD Durazno FC

Diego Forlán al frente de la SAD Durazno FC

dfcsadoficial

Varios días después de que comenzara a trabajar en el Complejo Celeste, la selección uruguaya finalmente anunció de forma oficial a Diego Forlán como el nuevo entrenador del combinado mayor y la sub 20.

"Diego Forlán vuelve a casa", celebró la selección en un posteo de sus redes sociales, en el que aclaró que el exfutbolista "estará a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor".

"Forlán vuelve a donde dejó una huella imborrable. Referente, figura y emblema de una generación inolvidable, el mejor jugador de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 regresa ahora para aportar su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del fútbol internacional desde la conducción técnica", se lee en el comunicado que publicó la AUF esta mañana.

Horas después la selección publicó un video en el que muestra la llegada de Forlán al Complejo Celeste, donde fue recibido por el director de Selecciones Jorge Giordano.

El debut de Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya tiene fecha: mirá los detalles que fueron informados

"Para los pibes, que esté Diego entre ellos, es muy importante": Gustavo Bueno, nuevo DT de la sub 15 de Uruguay, destacó el aporte de Forlán y dijo lo que buscará inculcarle a los juveniles

La grabación muestra al exjugador de la celeste recorriendo las instalaciones, conociendo a distintos empleados del recinto y saludando a varios juveniles que estaban en el lugar. "La vuelta de una leyenda", afirma el tuit.

El nuevo DT comenzó a entrenar en el Complejo Celeste la semana pasada, y esta semana tuvo a su disposición a un combinado de 27 futbolistas de la selección sub 20 que entrenaron durante tres días en el recinto.

Este lunes comenzó a trabajar junto a él Santiago Espasandín, el asistente específico de juveniles que la AUF integró como colaborador director de Forlán por su experiencia en las categorías inferiores.

La sub 20 tendrá a Forlán como jefe de grupo, los asistentes Espasandín, Diego "Ruso" Pérez, el entrenador de goleros Ignacio Bordad y el preparador físico Marcos Mansulino.

Esta selección se prepara para los Juegos Odesur que se disputarán en setiembre y la selección será dirigida por Espasandín debido a que en la misma fecha Forlán estará con la selección mayor en los amistosos previstos en Corea del Sur y Japón, en la fecha FIFA que se inicia el 21 de setiembre.

El nuevo entrenador dirigirá a la selección sub 20 en el Sudamericano de enero-febrero y el Mundial de mayo-junio, si clasifican, y estará al frente a la mayor, en forma interina, en las cuatro fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre de 2026 y marzo 2027.

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