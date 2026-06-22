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Peñarol 54-53 Aguada EN VIVO por la sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol: notable reacción del aguatero en el segundo cuarto para acercarse a un punto

Desde la hora 21.15 en el Antel Arena, Peñarol y Aguada juegan la sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

22 de junio 2026 - 20:49hs
Skyler Hogan y Federico Pereiras

Skyler Hogan y Federico Pereiras

Foto: @LUB_Uy

EN VIVO

Peñarol y Aguada se enfrentan desde la hora 21.15 en el Antel Arena en la sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. La serie está 3-2 a favor del aurinegro que en caso de ganar, conquistará la primera Liga de su historia. El aguatero necesita vencer para forzar una séptima y definitiva, prevista eventualmente para el jueves.

El partido

Primer cuarto: Peñarol 31-21

Segundo cuarto: Peñarol 54-53

Tercer cuarto:

Final:

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Final del primer tiempo: Peñarol 54-53

Notable segundo cuarto de Aguada ganó el parcial 32-23. Mejoró en todas las facetas del juego. Robusteció su defensa y a Peñarol le costó mucho más anotar. Vidal conectó con Santos en el juego de picanrol. Jordan Williams mantuvo su regularidad para tomar tiros importantes y al fin apareció en toda su dimensión Donald Sims que llegó a 10 puntos.

Final del primer cuarto: Peñarol 31-21

Mejor Peñarol en el primer cuarto a partir de una tenaz defensa. Pomoli goleador con 7 puntos. Llegó a estar 12 puntos arriba. Véscovi anula a Vidal y Hogan a Sims. A partir de esas marcas, el aurinegro fluye en ataque y se muestra muy sólido en la toma del rebote con ventaja de 11-7 sobre Aguada.

Nicola Pomoli y Juan Santiso sancionados con faltas técnicas

Encontronazo entre Pomoli y Santos. Tras revisión los dos son sancionados con falta técnica a pesar de que luego de tener un diálogo acalorado terminaron hablando en buenas términos. Advertencia para Joaquín Rodríguez, el de Peñarol, de no simular más.

Comenzó el partido

Ya juegan Aguada y Peñarol en el Antel Arena.

Quinteto titular de Peñarol

Leandro García Morales sale a jugar con Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Skyler Hogan, Emiliano Serres y Gabriel Jaú.

En el banco quedaron Joaquín Rodríguez, Martín Rojas, Nicolás Lema, Federico Bavosi, Santiago Calimares, Leandro Quiñones y Conrado Heilmann.

Quinteto titular de Aguada

Aguada arrancará jugando con Santiago Vidal, Federico Pereiras, Donald Sims, Jordan Williams y Luis Santos.

En el banco, Leandro Taboada, dispondrá para la rotación a Juan Santiso, Joaquín Osimania, Joaquín Rodríguez, Agustín Zuvich, Agustín Gentile, Ignacio Ramírez y Valentino Acuña.

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Se viene la sexta. Peñarol va por la coronación. Aguada por agotar la serie. Seguilo minuto a minuto en esta nota.

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