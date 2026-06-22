Peñarol y Aguada se enfrentan desde la hora 21.15 en el Antel Arena en la sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. La serie está 3-2 a favor del aurinegro que en caso de ganar, conquistará la primera Liga de su historia. El aguatero necesita vencer para forzar una séptima y definitiva, prevista eventualmente para el jueves.
Peñarol 54-53 Aguada EN VIVO por la sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol: notable reacción del aguatero en el segundo cuarto para acercarse a un punto
Desde la hora 21.15 en el Antel Arena, Peñarol y Aguada juegan la sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol