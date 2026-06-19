Peñarol remontó el juego en el último cuarto y se impuso 80-71 ante Aguada en el Antel Arena en el quinto partido de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que se definen al mejor de siete partidos y se puso arriba en la serie por 3-2, quedando a un triunfo del título.
Aguada 71-80 Peñarol por las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el aurinegro ganó y quedó a un partido del título
Peñarol venció 80-71 a Aguada en el Antel Arena por el quinto partido de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y quedó a un partido de consagrarse campeón