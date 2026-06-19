Aguada 71-80 Peñarol por las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el aurinegro ganó y quedó a un partido del título

Cuarta final: Aguada derrotó 92-81 a Peñarol e igualó 2-2 la serie

Con una gran actuación de Luis Santos, autor de 28 puntos y 14 rebotes, Aguada le ganó 92-81 a Peñarol en el partido que jugaron el pasado martes e igualó 2-2 el playoffs. El encuentro se disputó en el Antel Arena.

Al día siguiente se confirmó un desgarro del exNBA Norris Cole y Peñarol pidió el recambio de jugador.

Este jueves se confirmó que Joaquín Rodríguez, una de las figuras de la selección uruguaya, será en Peñarol el reemplazante de Norris Cole

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