Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL

Aguada 71-80 Peñarol por las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el aurinegro ganó y quedó a un partido del título

Peñarol venció 80-71 a Aguada en el Antel Arena por el quinto partido de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y quedó a un partido de consagrarse campeón

19 de junio 2026 - 23:47hs
Peñarol vs Aguada
Gastón Britos / FocoUy

EN VIVO

Peñarol remontó el juego en el último cuarto y se impuso 80-71 ante Aguada en el Antel Arena en el quinto partido de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que se definen al mejor de siete partidos y se puso arriba en la serie por 3-2, quedando a un triunfo del título.

Final del partido: Aguada 71-80 Peñarol

El aurinegro remontó el partido en el último cuarto y se impuso por 80-71 en el quinto partido de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y quedó a un triunfo de conquistar el título. Joaquin Rodriguez fue el jugador más destacado con 17 puntos.

Final del tercer cuarto: Aguada 63-57 Peñarol

Aguada se distancia un poco más en el marcador y se impone 63-57 ante Peñarol al término del tercer cuarto. Jordan Williams continúa con su gran desempeño y lleva 23 puntos anotados.

Final del primer tiempo: Aguada 49-45 Peñarol

Aguada mantiene la ventaja ante Peñarol, con un triunfo parcial de 49-45 al término del primer tiempo. Jordan Williams lidera a su equipo con 13 puntos convertidos.

Final del primer cuarto: Aguada 26-25 Peñarol

Finaliza el primer cuarto con ventaja de Aguada por 26-25 ante Peñarol, liderado por los 11 puntos de Jordan Williams.

Se pone en marcha el partido en el Antel Arena

¿Dónde ver en vivo Aguada vs Peñarol?

Se podrá ver en vivo a través de la pantalla de VTV Plus en los distintos operadores de cable del país.

Además, el partido estará disponible en formato de streaming a través de las plataformas Antel TV y Básquetpass.

Cuarta final: Aguada derrotó 92-81 a Peñarol e igualó 2-2 la serie

Con una gran actuación de Luis Santos, autor de 28 puntos y 14 rebotes, Aguada le ganó 92-81 a Peñarol en el partido que jugaron el pasado martes e igualó 2-2 el playoffs. El encuentro se disputó en el Antel Arena.

Al día siguiente se confirmó un desgarro del exNBA Norris Cole y Peñarol pidió el recambio de jugador.

Este jueves se confirmó que Joaquín Rodríguez, una de las figuras de la selección uruguaya, será en Peñarol el reemplazante de Norris Cole

Haciendo clic aquí podés encontrar todos los detalles de esa final.

Tercera final: Aguada venció 78-71 y salió de perdedor en las finales

En la tercera final que se jugó el pasado viernes, el 12 de junio, Aguada le ganó 78-71 a Peñarol y puso 2-1 la serie. El encuentro se jugó en el gimnasio de Aguada.

Aquí todos los detalles de ese encuentro.

Segunda final: Peñarol 89-84 y se puso 2-0

Se jugó el martes 9 de junio en el Palacio Peñarol y fue un duelo ajustado: el aurinegro volvió a ganar, ahora por 89-84. El ex NBA Norris Cole fue la figura.

Hacé clic aquí y conocé todos los detalles de ese partido.

Primera final: Peñarol 99-82 y abrió 1-0 el playoffs final

Las finales se abrieron el 3 de junio en el Antel Arena con una noche memorable de Skyler Hogan con 33 puntos y la victoria de los dirigidos por Leandro García Morales: Peñarol 99-82.

Haciendo clic aquí podés ver todos los detalles.

Cuándo juegan las próximas finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Luego de la quinta final podrán jugar una o dos.

El sexto encuentro fue fijado para el lunes 22 a la hora 21.15 en el Antel Arena.

Si es necesario un séptimo partido será el jueves 25 a la hora 21.15, también en el Antel Arena.

Aguada vs Peñarol EN VIVO por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Comienza la transmisión en vivo de la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Aguada y Peñarol.

Las más leídas

Dirigentes de Peñarol viajan a Miami para reunirse con el representante de un jugador que quiere Diego Aguirre para sumarse al plantel

¿Por qué el metro de Nueva York se vistió hoy con la bandera de Uruguay?

Aguada 71-80 Peñarol por las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el aurinegro ganó y quedó a un partido del título

Copa Mundial FIFA 2026: Qué partidos se juegan hoy viernes 19 de junio, hora y donde verlos EN VIVO por tv y streaming

Temas

Liga Uruguaya de Básquetbol Aguada Peñarol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos