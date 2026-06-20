Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

Hinchas de Aguada colgaron banderas y le cantaron "traidor" a Joaquín Rodríguez que tuvo un brillante debut con Peñarol en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Joaquín Rodríguez hizo su debut con Peñarol siendo el mejor jugador de la quinta final de la Liga Uruguaya contra Aguada, cuyos hinchas no le perdonaron ponerse la casaca del aurinegro

20 de junio de 2026 13:48 hs
Video: BasquetPass

joaquinLa quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol en la que Peñarol le ganó 80-71 para pasar a liderar la serie 3 a 2 estuvo marcada por el debut del base de la selección uruguaya, Joaquín Rodríguez, con la camiseta de los aurinegros.

Tras terminar su temporada en la primera división de España. en Casademont Zaragoza, Rodríguez estaba de vacaciones cuando Peñarol lo contactó para jugar como recambio del estadounidense Norris Cole, lesionado.

Su imprevista llegada a Peñarol no cayó nada bien entre los hinchas de Aguada que esperaron al jugador con dos banderas insultantes.

Peñarol apuesta por Joaquín Rodríguez como reemplazo de Norris Cole en las finales contra Aguada, luego de la caída de un jugador argentino

Aguada 71-80 Peñarol por las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el aurinegro ganó y quedó a un partido del título

En una escribieron: "Tu padre te educó, vos lo traiciona$te", le escribieron, recordando que Nazar Rodríguez fue jugador de Aguada.

Luego le pusieron: "Vendi$te el culo pendejo cornudo, a lo Pomoli", aprovechando de paso para insultar a otro jugador de Peñarol.

Esto le deberá costar a Aguada, como institución, una importante sanción, por el tenor de los agravios y por lograr sortear los controles de ingreso con material usado para promover y generar violencia.

A la hora de jugar, Rodríguez demostró todo el profesionalismo que lo ha consolidada como una pieza clave de la selección uruguaya de básquetbol.

Jugó 28 minutos, metió 17 puntos, intentó 8 triples y acertó 5, dio 7 asistencias y de paso bajó 8 rebotes. Fue por lejos el jugador de mejor valoración de la final con un índice de 30.

"Muy contento por ayudar al equipo a ganar el partido. Fue muy duro, venía sin entrenar, de vacaciones, fue muy difícil para mí, pero soy un profesional, es a lo que me dedico, vine a hacer mi trabajo y ahora falta un partido más", declaró el jugador a BasquetPass.

"Son decisiones que afectan muchas cosas, son muy difíciles por todo lo que viví por Aguada, por lo que yo siento por Aguada, no fue nada fácil, pero soy un profesional de esto. Soy un competidor, me encanta competir y vivir estas instancias que no sabés cuántas veces se te pueden presentar en la carrera".

"Empezamos a jugar un poco más tranquilos y los tiros empezaron a entrar. En el mejor momento de ellos, no estábamos jugando mal, pero los tiros no estaban entrando. Creo que fueron claves dos triples míos y uno de Santi (Véscovi) porque ese fue nuestro peor momento. Luego empezamos a jugar más cómodos y entraron los tiros. Va a ser otra guerra, las finales son así, una locura", concluyó.

Las más leídas

Dirigentes de Peñarol viajan a Miami para reunirse con el representante de un jugador que quiere Diego Aguirre para sumarse al plantel

Aguada 71-80 Peñarol por las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol: el aurinegro ganó y quedó a un partido del título

Luis Mejía, golero de Nacional en la selección de Panamá, reconoció que el equipo quedó "regalado atrás" en el gol de Ghana y que buscarán sumar los primeros puntos en mundiales ante Croacia e Inglaterra

Flavio Perchman confirmó el primer refuerzo importante que tendrá Nacional y dijo que otro está "en un 80%"

Temas

Joaquín Rodríguez Peñarol Aguada Liga Uruguaya de Básquetbol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos