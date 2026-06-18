Peñarol apuesta por Joaquín Rodríguez como reemplazo de Norris Cole en las finales contra Aguada, luego de la caída de un jugador argentino

Peñarol tiene todo acordado con el base de la selección uruguaya de básquetbol, Joaquín Rodríguez, para que sea el reemplazante de Norris Cole, quien se lesionó en la cuarta final de la Liga Uruguaya contra Aguada.

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Los aurinegros perdieron el martes 92-81 contra Aguada en el Antel Arena y tras arrancar la serie final 2-0 arriba, fue empatado 2-2.

La serie final se juega al mejor de siete partidos y el quinto se disputará este viernes a la hora 21.15 en el Antel Arena.

Peñarol ya logró que una Junta Médica constatara la lesión de Norris Cole , exjugador de la NBA, y al tratarse de un desgarro que lo deja afuera de todo lo que resta de la serie, habilitó un cambio de ficha extranjera.

Más problemas para Peñarol en medio de las finales con Aguada por Liga Uruguaya de Básquetbol: se lesionó uno de los extranjeros

Aguada derrotó 92-81 a Peñarol e igualó 2-2 la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol que quedó al rojo vivo

Ese recambio no se puede hacer con jugadores nacionales. Por esa razón, Peñarol no tuvo en las tres primeras finales a Santiago Véscovi que en la tercera semifinal ante Defensor Sporting sufrió fractura de pómulo. El martes jugó con una máscara especial.

Sobre la hora 22.00 del miércoles, Peñarol acordó de palabra la llegada del base argentino Luca Vildoza.

Se trata de un base de selección argentina, de 30 años, surgido en Quilmes y con un pasaje de siete partidos en Milwaukee Bucks, en la NBA, en 2022, luego de ser contratado por New York Knicks, donde no llegó a jugar.

Jugó en muchos equipos grandes de Europa: Baskonia, Estrella Roja, Panathinaikos, Olympiacos y Virtus Bologna.

El jugador está actualmente vinculado a Boca Juniors que a la hora del cruce de los contratos exigió un seguro que complicó la negociación, en la que Peñarol estaba atorado por los plazos, porque juega este viernes.

Fue ahí que se reactivó el contacto por Joaquín Rodríguez, un jugador que, según pudo saber Referí, fue el primero al que se apuntó.

Rodríguez es oriundo de Mercedes, hijo del exbasquetbolista de Aguada Nazar Rodríguez, tiene 27 años, y llegó a Montevideo para jugar en Aguada donde fue campeón de la Liga Uruguaya 2018-2019 en finales contra Malvín.

Luego de ese campeonato, Rodríguez emigró para jugar en el extranjero. Pasó por Estudiantes de Concordia y Obras Basket y luego dio el salto a Europa, nada menos que a la prestigiosa liga ACB de España donde ha jugado por Real Betis, Casademont Zaragoza y Movistar Estudiantes.

Es uno de los jugadores claves en el actual proceso de selección uruguaya, que atraviesa un muy buen momento.

Peñarol hará oficial el anuncio de su llegada este viernes.

Ahora habrá dos Joaquín Rodríguez en las finales. En Aguada juega el alero que tuvo un pasaje por Peñarol.