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Pagos BPS de julio 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones

El cronograma difundido por el BPS comprende los pagos de jubilaciones, pensiones y prestaciones para activos, entre otros

15 de junio de 2026 13:32 hs
BPS

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Leonardo Carreño

El Banco de Previsión Social (BPS) definió el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026, que se cobra durante el mes de julio, para jubilados, pensionistas y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

Según el cronograma oficial del organismo, los pagos comenzarán el jueves 2 de julio para quienes cobran mediante depósito en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES).

Cobro en Montevideo

Depósitos en cuenta bancaria

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Los beneficiarios que cobran a través de bancos o IEDES tendrán disponible el dinero desde el jueves 2 de julio de 2026. El pago se acreditará automáticamente en las cuentas correspondientes.

Cobro en oficinas del BPS

Quienes realicen el cobro presencial en las oficinas centrales del BPS en Montevideo podrán hacerlo entre el jueves 2 y el miércoles 22 de julio. Las fechas específicas dependen del número de cédula de identidad de cada beneficiario.

Empresas contratistas

Los pagos mediante empresas contratistas —como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos— estarán disponibles entre el viernes 3 y el miércoles 22 de julio.

Cobro en el interior del país

Depósitos bancarios

Los beneficiarios del interior que cobran mediante depósitos en cuentas bancarias o IEDES también tendrán disponible el dinero desde el jueves 2 de julio.

Giras de pago

Las giras de pago en el interior del país se realizarán entre el viernes 3 y el miércoles 8 de julio, según la localidad correspondiente.

Empresas contratistas

En el interior, quienes cobran a través de redes de cobranza habilitadas podrán hacerlo entre el viernes 3 y el miércoles 22 de julio.

Qué prestaciones incluye el calendario

El cronograma difundido por el BPS comprende los pagos de:

  • Jubilaciones
  • Pensiones
  • Prestaciones para activos
  • Apoyo a la Inserción Laboral
  • Tarjeta AFAM Beneficio IVA
  • TuApp

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

El BPS dispone de herramientas digitales para que los beneficiarios puedan verificar la fecha exacta y el lugar asignado para el cobro de sus prestaciones utilizando su número de cédula de identidad.

El organismo recomienda consultar únicamente los canales oficiales para confirmar fechas, evitar errores en la información y prevenir posibles estafas.

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