La Policía abrió una "investigación urgente" por operativo en encuentro de motos y autos donde hubo dos heridos

La Jefatura de Policía de Montevideo inició una investigación para esclarecer un procedimiento policial realizado este domingo durante un encuentro de motos y autos donde se estaban produciendo picadas , confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El episodio comenzó en horas de la tarde , cuando efectivos policiales concurrieron al lugar con el objetivo de dispersar a los participantes de la concentración.

Según lo informado por la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, a su arribo los efectivos solicitaron a las personas presentes que abandonaran la zona. Sin embargo, estos "reaccionaron de forma violenta" , se negaron a irse, generaron disturbios y "agredieron a los efectivos mediante el lanzamiento de objetos" .

"El problema no es la policía, es el ministro": la oposición criticó a Carlos Negro tras cambios en la cúpula policial

Cambios en la Policía: Negro apeló a los resultados, pero sindicato asegura que la Republicana venía de ser reconocida por Interior

"Ante la hostilidad de la situación, el personal policial procedió a dispersar a los participantes utilizando los medios de disuasión menos que letales autorizados para este tipo de operativos ", señalaron.

En videos registrados durante el caso, divulgados por Telemundo (Canal 12), se observa a un efectivo policial realizando disparos con una escopeta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo (@telemundouy)

Uno de los registros fue grabado por un joven que posteriormente resultó herido. Según la información oficial la víctima es un joven de 25 años, que fue asistido en el lugar y se negó a ser trasladado para recibir atención médica.

Una vez finalizado el procedimiento, las autoridades recibieron la denuncia de los padres de un niño de 9 años, quien se encontraba en las inmediaciones del parque y resultó herido durante los incidentes.

El menor fue trasladado por su propia familia hasta un centro médico donde, luego de ser asistido, fue dado de alta.

A raíz de la situación, y tras una denuncia presentada durante el incidente, la Jefatura de Policía de Montevideo resolvió abrir una investigación urgente para determinar las circunstancias del procedimiento y establecer eventuales responsabilidades, informó el consignado medio y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior.