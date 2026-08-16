Sebastián Abreu es el plan A de Nacional para suceder a Jorge Bava: mirá quiénes son los otros candidatos

La directiva de Nacional está abocado a la designación de un nuevo cuerpo técnico luego de que este domingo se decidiera cesar a Jorge Bava.

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En tal sentido, Sebastián Abreu corre con el número uno para ser el reemplazante.

El exgoleador de Nacional tiene actualmente contrato con Tijuana, en la primera división del fútbol de México.

Este lunes, a la hora 0.00 de Uruguay dirigirá contra Cruz Azul por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Lo que dijeron Ricardo Vairo y Alex Saúl para explicar la decisión de cesar a Jorge Bava: quién dirige las próximas prácticas de Nacional y qué director deportivo buscarán

Directiva de Nacional cesó de su cargo de entrenador a Jorge Bava; renunciaron Sebastián Eguren y Martín Ligüera

Después de ese partido, estará dispuesto a charlar con los presididos por Ricardo Vairo.

Las condiciones económicas que implican sacar a un entrenador de un medio poderoso como el mexicano y tener que traerlo a Uruguay en un equipo que debe pagar la rescisión de un cuerpo técnico, hacerse cargo de uno nuevo y terminar de cerrar un período de pases donde se contrataron siete jugadores, parece, de antemano, complicar la llegada de Abreu.

En Tijuana tiene un buen presente y en el actual torneo volvió a ganarle el clásico a León.

Anteriormente dirigió a Santa Tecla de El Salvador, Boston River, donde fue jugador al mismo tiempo, Always Ready de Bolivia, Paysandú FC, César Vallejo de Perú y Dorados de Sinaloa, también en México.

Gustavo Munúa es otro de los candidatos que se baraja.

No dirige desde que en 2024 estuvo seis meses al frente de Banfield en Argentina.

Álvaro Gutiérrez es el hombre de la casa adaptado a tomar hierros calientes en Nacional.

Su nombre fue propuesto en la directiva donde el Nono Giuria siempre fue un defensor de sus procesos.

Según pudo saber Referí, el argentino Diego Monarriz es el hombre que no es "de la casa" que se valora como posible contratación.

Conoce muy bien el medio por haber ascendido a Juventud y por haberlo clasificado a Copa Libertadores.

Este año tuvo un proceso corto al frente de Danubio, abruptamente cortado, decisión que terminó siendo muy perjudicial para la franja.

"Hay muchas opciones, en principio no hay ninguna sorpresa. No es excluyente que conozca Nacional, porque los últimos entrenador fueron Lasarte, Peirano que estuvo un año con Pelusso, Viera y Bava, que eran todos de la casa", dijo este domingo el dirigente Alex Saúl.

En materia de director deportivo ya se puso sobre la mesa el nombre de Fabián Coito aunque este tiene contrato actualmente con Wanderers.