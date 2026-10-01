Oficial: el país de Sudamérica que buscará petróleo y gas con una empresa de Estados Unidos

Petróleos Paraguayos (Petropar) firmó un memorando de entendimiento con la estadounidense Scorpion Oil & Gas para avanzar en la evaluación de una futura exploración de hidrocarburos en el Chaco paraguayo .

El acuerdo fue suscripto días atrás en Nueva York , en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y de las reuniones organizadas por la nación sudamericana para atraer inversiones extranjeras, según informó el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme .

El documento permitirá a Petropar proporcionar información sobre los bloques disponibles para que Scorpion Oil & Gas continúe con los estudios de prefactibilidad de un eventual proyecto de búsqueda de petróleo y gas .

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El funcionario aclaró que el entendimiento "no implica que la exploración comience de manera inmediata", sino que formaliza el interés de la compañía en analizar oportunidades dentro del territorio.

¿Qué dice el acuerdo firmado por Petropar y Scorpion Oil & Gas?

De acuerdo con información difundida por la petrolera estatal, la exploración inicial requeriría una inversión cercana a US$30 millones, aunque el memorando firmado con Scorpion no establece por sí mismo ese desembolso ni un cronograma de perforaciones. La siguiente etapa estará vinculada con el análisis de la información disponible y la factibilidad de avanzar hacia una operación concreta.

El interés se concentra principalmente en el Chaco paraguayo, una región que ocupa alrededor del 60% del territorio del país y que desde hace décadas es considerada de interés por sus características geológicas. La zona presenta estructuras similares a las existentes en áreas productoras de hidrocarburos de Argentina y Bolivia.

Paraguay comenzó a buscar petróleo en 1944, cuando perforó su primer pozo, y desde entonces diferentes compañías realizaron trabajos para determinar si los recursos existentes pueden ser explotados comercialmente. Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió a fines de 2014, cuando la empresa President Energy comunicó el hallazgo de petróleo en el Chaco, aunque el proyecto finalmente no avanzó por falta de financiamiento.

Scorpion Oil & Gas es una compañía privada estadounidense fundada en 2018 y con sede en Stafford, Texas. Su actividad está vinculada con la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de petróleo y gas natural, principalmente en Estados Unidos.

La empresa tiene operaciones en la cuenca Pérmica de Nuevo México y el oeste de Texas, además de producción en la costa del Golfo. En 2023 anunció la adquisición de activos en el condado de Lea, Nuevo México, operación que incluyó cerca de 6.000 acres brutos y permitió ampliar su producción de petróleo y gas.

Petropar

El interés por desarrollar nuevos proyectos de hidrocarburos también se vincula con la dependencia paraguaya de los combustibles importados. Durante 2025, Paraguay importó combustibles por US$1.775,2 millones, un monto 12,9% menor al registrado durante 2024, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay.

El eventual avance del proyecto dependerá de los resultados de los estudios de prefactibilidad, de la identificación de recursos recuperables y de las condiciones técnicas y financieras necesarias para transformar la búsqueda de hidrocarburos en una operación de explotación.