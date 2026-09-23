Sudamérica va por el segundo estadio más grande del mundo: cómo es la obra que transformará el recinto mundialista

El Monumental de River Plate atraviesa una nueva etapa de transformación con una obra que modificará por completo su estructura y elevará su capacidad hasta los 101.000 espectadores .

El proyecto prevé la construcción de una quinta bandeja y el techado integral de las tribunas, con trabajos que continuarán durante los próximos años.

La remodelación comenzó en 2026 y tiene como horizonte 2029, de acuerdo con el cronograma informado por la institución argentina.

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El proyecto contempla una quinta bandeja 360° que permitirá llevar el aforo de 85.018 a 101.000 espectadores. La nueva estructura también funcionará como soporte para el techo que cubrirá la totalidad de las tribunas.

La obra estará sostenida por 100 columnas metálicas, de las cuales 50 tendrán forma de V. El diseño fue desarrollado por la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), especializada en estructuras para grandes estadios.

Las fundaciones, por su parte, alcanzarán profundidades de entre 16 y 27 metros, mientras que la hoja de ruta oficial contempla el uso de 1684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón.

Sbp.de

Uno de los objetivos de la nueva cubierta será mantener las condiciones necesarias para el césped híbrido del campo de juego. La estructura combinará una membrana traslúcida, que permitirá el ingreso de luz natural, con una cubierta metálica destinada a mejorar las condiciones acústicas del recinto.

Las obras también incluyen modificaciones en la infraestructura tecnológica. Entre ellas se encuentra el reemplazo de la actual pantalla gigante de la tribuna Sívori. Una vez terminada la remodelación, el Monumental tendrá dos de 25 metros de largo por 8 metros de alto, integradas al techo.

Así luce la fachada del Estadio en la tribuna Sívori tras la instalación de la nueva tecnología LED. @RiverPlate (X)

Las tareas forman parte de un proceso iniciado años atrás. Entre 2020 y 2025, River modificó el campo de juego, incorporó césped híbrido, renovó el sistema de drenaje y climatización y realizó distintas intervenciones en las tribunas.

Con un financiamiento de hasta 50 millones de dólares otorgado por CAF, la institución argentina proyecta convertir al Monumental en el segundo estadio más grande del mundo perteneciente a un club de fútbol.