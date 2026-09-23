Temporada 2027: proyectan más argentinos y brasileños en Uruguay durante el próximo verano

La próxima temporada de verano tendría una recuperación en la llegada de visitantes provenientes de los países de la región, después de la caída registrada en la temporada anterior. Entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, Uruguay recibiría 1.167.000 visitantes argentinos, brasileños y uruguayos no residentes , según las proyecciones del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

La cifra representaría un aumento de 9,5% frente a la temporada anterior, cuando ingresaron 1.066.000 visitantes de esos tres grupos. Las proyecciones también ubican la próxima temporada cerca de los registros de diciembre de 2024 a febrero de 2025, cuando se contabilizaron 1.217.000 visitantes.

El mayor crecimiento previsto corresponde a los visitantes argentinos. Durante la temporada pasada, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, ingresaron 14% menos argentinos que en la temporada anterior. Esa caída también se mantuvo durante el primer semestre de 2026, cuando el ingreso de visitantes argentinos fue 20% menor al registrado en igual período de 2025.

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Las proyecciones de Cinve apuntan a una recuperación durante la próxima temporada. La cantidad de visitantes argentinos aumentaría 10,1% respecto a la temporada pasada, con una trayectoria creciente durante los tres meses de verano.

En diciembre de 2026, el aumento interanual sería de 3%. En enero de 2027 llegaría a 10% y en febrero alcanzaría 17%. En total, se proyecta el ingreso de 955.000 visitantes argentinos, frente a los 867.000 de la temporada anterior.

Brasileños: más visitantes, con un fuerte aumento en enero

La llegada de visitantes brasileños también crecería durante la próxima temporada. En el verano pasado, el ingreso de brasileños había sido 2% menor al de la temporada anterior. Además, durante el primer semestre de 2026 se registró un descenso de 3% frente al mismo período de 2025.

Para la próxima temporada, las proyecciones estiman que llegarán 8% más brasileños que en la temporada pasada. El aumento será particularmente marcado en enero: para ese mes se proyecta un flujo 24% mayor que en enero de 2026.

En diciembre de 2026, en cambio, la variación proyectada es de -2,1%, con 53.000 visitantes brasileños frente a los 54.000 de diciembre de 2025. Para febrero de 2027 se estiman 37.000 visitantes, 7,4% menos que los 40.000 registrados en febrero de 2026. En el conjunto de la temporada se proyectan 149.000 visitantes brasileños, frente a 138.000 en la anterior.

Uruguayos no residentes: la recuperación llegaría en 2027

En el caso de los uruguayos no residentes, la recuperación sería más moderada. La dinámica contractiva de la temporada pasada continuó durante los primeros seis meses de 2026, período en el que ingresaron casi 12% menos visitantes que en el mismo período de 2025.

Según las proyecciones de Cinve, la reversión de esa tendencia ocurriría recién en 2027. Durante la próxima temporada se registraría un aumento de 3,3% en el ingreso de uruguayos no residentes, concentrado fundamentalmente en diciembre de 2026 y febrero de 2027.

En total, durante la temporada se proyecta el ingreso de 63.000 uruguayos no residentes, frente a los 61.000 de la temporada anterior.

De acuerdo con el informe, la próxima temporada superaría así la cantidad de visitantes del verano pasado y sería la tercera con mayor cantidad de visitantes de los tres grupos considerados, detrás de las temporadas 2017-2018 y 2024-2025.