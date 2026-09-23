El tipo de cambio real se estabilizó: cómo quedó Uruguay frente a Brasil, Argentina y el resto del mundo

El tipo de cambio real (TCR) registró un aumento frente a los países de fuera de la región entre enero y setiembre , luego de la corrección aplicada a la política monetaria durante el verano. Tras ese movimiento inicial, el indicador se mantuvo prácticamente estable, según el Monitor de Coyuntura del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), publicado este martes.

La corrección de la política monetaria implicó pasar de una orientación contractiva a una neutral , con sucesivas reducciones de la tasa de política monetaria entre fines de enero y comienzos de marzo. La tasa de interés del Banco Central pasó de 7,50% a 5,75% , nivel en el que se encuentra actualmente.

Este cambio dio lugar a un ajuste al alza del tipo de cambio nominal , que posteriormente se trasladó al tipo de cambio real (TCR).

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Para analizar la incidencia de este cambio sobre el TCR, el informe considera especialmente el indicador extra regional , que refleja mejor el impacto de las políticas propias de Uruguay. Esto se debe a que los países vecinos presentan una mayor volatilidad por factores propios.

El salto inicial registrado después del ajuste monetario fue seguido por una estabilización del indicador. Entre enero y setiembre, el TCR con los países de fuera de la región aumentó 5%.

La evolución fue diferente en la comparación con los países vecinos. En la relación bilateral con Brasil, el TCR mejoró 9% entre enero y setiembre, mientras que con Argentina la mejora fue de casi 20%. En el caso de Argentina, el informe señala que el tipo de cambio está siendo utilizado con un propósito antiinflacionario.

Durante los meses posteriores al ajuste monetario del verano, el dólar en Uruguay aumentó casi tres pesos, mientras que un “dólar canasta” representativo del resto del mundo permaneció sin cambios.

El tipo de cambio real en perspectiva

El informe presenta una gráfica con la evolución del TCR durante los últimos años. Para las distintas mediciones se utiliza como base 100 el promedio del período comprendido entre 2000 y 2025.

El gráfico incluye el indicador extra regional y los indicadores correspondientes a cada uno de los países vecinos. Para Argentina se presentan dos mediciones: una ajustada por el IPC y otra que incorpora tanto el IPC como el tipo de cambio. En este último caso, el informe distingue entre el “dólar oficial” y el “dólar libre”, denominado anteriormente “blue”.

A setiembre de 2026, el indicador extra regional se ubicó en 75, mientras que el correspondiente a Brasil se situó en 68. Los indicadores correspondientes a Argentina se ubicaron en torno a 100.

Tomando como referencia el promedio de lo que ha transcurrido del siglo XXI, el informe señala que Uruguay se encuentra caro en relación con Brasil y con los países de fuera de la región, mientras que está alineado con Argentina.

La mirada hacia la temporada turística

El informe también vincula la evolución de estos indicadores con la próxima temporada turística. Según el documento, los niveles del tipo de cambio real apuntan a una temporada no muy diferente de la pasada. A su vez, plantea la posibilidad de que turistas argentinos “sobrevuelen” Uruguay y continúen hacia las playas brasileñas.