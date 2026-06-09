Tipo de cambio real mejoró 5,2% frente a la extra región tras baja de tasas y suba del dólar

La competitividad de Uruguay medida a través del tipo de cambio real (TCR) con los países de fuera de la región mejoró 5,2% en el trimestre febrero-abril , según el último informe del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica.

De acuerdo con el análisis, el principal factor detrás de esa mejora fue la depreciación del peso uruguayo , que respondió fundamentalmente a la flexibilización monetaria aplicada por las autoridades económicas a partir del 26 de enero. En menor medida, también incidió el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre el fortalecimiento global del dólar.

El informe señala que el comportamiento reciente del TCR fue uno de los aspectos más destacados de la coyuntura económica, especialmente después de que el equipo económico manifestara el 23 de enero su preocupación por el nivel del tipo de cambio y anunciara medidas para enfrentar la situación.

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La primera medida llegó el 26 de enero, cuando el Comité de Política Monetaria (Copom) resolvió, en una reunión extraordinaria, reducir en un punto porcentual la tasa de política monetaria (TPM). Posteriormente, el 3 de marzo, volvió a recortarla en 0,75 puntos porcentuales, hasta el actual 5,75%.

Según los cálculos del Observatorio, entre el 23 de enero y el 5 de junio el dólar aumentó $ 3 en Uruguay. De ese incremento, $ 2,6 se explican por la flexibilización de la política monetaria iniciada a fines de enero y profundizada en marzo, mientras que los restantes $ 0,4 obedecieron al impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el valor internacional de la moneda estadounidense.

Para llegar a esa estimación, el estudio consideró la evolución frente al dólar de una docena de monedas representativas de la canasta relevante para Uruguay.

El informe también analiza la posición actual de Uruguay en términos de competitividad cambiaria. Tomando como base 100 el promedio del TCR de los últimos 26 años, el país se encuentra apenas 2% por encima de ese promedio en la comparación con Argentina. Sin embargo, está considerablemente por debajo respecto a Brasil y a los países de fuera de la región: 30% y 25%, respectivamente.

Según el Observatorio, estos indicadores reflejan la razón macroeconómica por la cual Uruguay continúa siendo un país caro en dólares, una situación que atribuye a "inconsistencias" presentes desde hace años en las políticas económicas.

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La mejora de la competitividad fue más pronunciada en la comparación con los países vecinos. En el trimestre febrero-abril, el TCR aumentó entre 18% y 20% frente a Argentina —según se considere el tipo de cambio oficial o el libre— y 12% frente a Brasil. El informe señala que este desempeño respondió a circunstancias propias de esos países, cuyas monedas se apreciaron frente al dólar. En el caso argentino, además, influyó una elevada inflación mensual.

No obstante, la mejora observada durante febrero-abril perdió impulso en mayo. Según el Observatorio, el TCR con la extra región retrocedió entre medio y un punto porcentual durante ese mes, mientras que la competitividad frente a Argentina y Brasil registró avances marginales, inferiores al 1%.