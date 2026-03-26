El dólar subió $ 3,3 en dos meses: la mayor parte fue por factores locales

El tipo de cambio real (TCR) con fuera de la región , que excluye a los dos vecinos, registró una clara mejora durante el bimestre febrero-marzo. El principal motor de este avance fueron los cambios en la política monetaria local, que se volvió más expansiva tras dos recortes en la tasa de política monetaria (TPM): uno de un punto a fines de enero y otro de tres cuartos de punto a comienzos de marzo. En menor medida, en marzo también influyó la apreciación del dólar a nivel global asociada al conflicto en Medio Oriente.

Según un informe elaborado por el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica que dirige el economista Javier de Haedo, al comparar la evolución del dólar en Uruguay con un promedio de 12 monedas relevantes del resto del mundo, se puede medir cuánto del aumento del tipo de cambio local se explica por factores internos y cuánto por el comportamiento externo.

Entre el 23 de enero , viernes previo al Comité de Política Monetaria (Copom) del 26 de enero, que bajó la TPM en 100 puntos básicos, y el 27 de febrero , viernes previo al inicio de la guerra y al Copom del 3 de marzo, que redujo la TPM en 75 puntos básicos, el dólar en Uruguay subió $ 1, mientras que el “dólar canasta” cayó $ 0,20.

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Por su parte, entre el 27 de febrero y el 20 de marzo, el dólar local aumentó $ 2,3, frente a un incremento de $ 1,1 del promedio global.

En total, durante casi dos meses, el dólar uruguayo subió $ 3,3, mientras que la canasta global avanzó $ 0,9.

Esto implica que tres cuartas partes del incremento son “autóctonas” y solo un cuarto corresponde a factores externos o “importados”, según el reporte.

La brecha entre la evolución local y la global explica la recuperación del TCR extra regional, que se ubicará entre 4% y 5%al cierre del bimestre, alcanzando nuevamente los niveles del tercer trimestre del año pasado y situándose en marzo en el 74% de su promedio histórico desde el inicio del siglo.

En cuanto a la relación bilateral con los vecinos, la mejora es aún más marcada. La depreciación real de la moneda uruguaya se combina con la apreciación de las monedas vecinas. En Argentina, donde el dólar se mantiene estable y la inflación ronda el 3% mensual, la mejora alcanza 15% en el bimestre, acercándose al máximo de mayo pasado. Con Brasil, la recuperación llega al 7% durante el mismo período.

¿A cuánto estará el dólar en Uruguay en diciembre de 2026?

Para el cierre de agosto de este año, los expertos sitúan el dólar en $ 40,30, de acuerdo con la mediana de respuestas de la encuesta de expectativas publicada en marzo por el BCU, levemente por debajo de los valores actuales.

En tanto, hacia el cierre del año se espera un ligero incremento, alcanzando los $ 40,95, desde los $ 39,70 proyectados en la consulta anterior para el mismo horizonte.

Fue la primera vez en más de un año que los pronósticos se corrigieron al alza. En el último tiempo, habían predominado las correcciones a la baja en un contexto de debilitamiento global de la divisa.

Aun considerando el nuevo valor de cierre esperado para este año, esa cifra está alrededor de $ 6,6 por debajo de las expectativas que había en enero de 2025, cuando se proyectaba un precio de $ 47,6 para el horizonte de referencia.

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Mirando un poco más allá, el mercado prevé que la tendencia alcista continúe de forma moderada. Para el cierre de 2027, los analistas estiman que el dólar alcance los $ 42.

Es importante señalar que el tipo de cambio es una variable particularmente difícil de proyectar, sujeta a la volatilidad del mercado y a cambios en el escenario exterior.