Cesión a Brasil de parte de la cuota de carne para exportar a China genera polémica en medio de la negociación del Mercosur por la de la Unión Europea

El presidente Yamandú Orsi aprovechó su viaje a Nueva York para reunirse al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas con su par Lula da Silva.

El encuentro se dio en la previa de las elecciones brasileñas en las que si bien el gobierno no expresa oficialmente su simpatía por el petista, el Frente Amplio ha comenzado a intensificar su campaña pidiendo el voto y señalando los beneficios para la región de que la izquierda se mantenga en el poder en el país vecino.

Con este contexto, las declaraciones de ambos destacaron que el diálogo había transcurrido por la la integración latinoamericana y caribeña, las amenazas del extremismo político y la desinformación en la región y el mundo, aunque Lula también dio a conocer que Uruguay le había concedido a Brasil una autorización para utilizar el excedente de la cuota para exportar carne a China.

Uruguay no completará cuota de envío de 324.000 toneladas anuales de carne a China: Brasil y Australia solicitaron acceder a excedente

Planteo de ganaderos e industriales, en la Rural del Prado, sobre la distribución de la cuota cárnica de la UE

Inmediatamente, la cesión comenzó a generar polémica ya que había sido omitida por Orsi en su comunicación y negada previamente por las autoridades del Ministerio de Ganadería.

“¿Qué es esta delegación de soberanía? ¿Qué es esto de otorgar el esfuerzo de los uruguayos a competidores externos? ¿Con quién lo consultaron? La amanuencia con Lula debería de tener un límite: el interés nacional”, cuestionó inmediatamente el senador nacionalista Sebastián da Silva.

A su vez, el analista Ignacio Bartesaghi consideró que generaba un “antecedente negativo” para la futura concesión de las cuotas con la potencia asiática. “De concretarse, se trata de un error”, dijo y agregó que todo se mezclaba “con la política interna de Brasil debido a la proximidad de las elecciones”.

En tanto, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que le preocupaba el tema y que las acciones se enmarcan en una “lógica cipaya” en el medio de la “campaña electoral”. Rodríguez y Da Silva pidieron información oficial para conocer detalles concretos.

118 mil toneladas ocupadas

La cuota que genera la polémica fue otorgada por China el 30 de diciembre de 2025. Son 324 mil toneladas de carne bovina que ingresan con un arancel de 12% (por fuera es 55%).

Comenzó a regir en enero de este año y la previsión es que Uruguay no la complete. De acuerdo con datos del INAC, en los primeros nueve meses del año las exportaciones de carne bovina a China ascendieron a 118 mil toneladas.

En mayo, el presidente del INAC, Gastón Scayola, había dicho que “para cumplir” con la cuota era importante "aumentar la producción”. Planteó, en declaraciones a recogidas por Presidencia, que el país tiene que hacer “el máximo esfuerzo y lograr que el sector privado acompañe con materia prima” y detalló que Uruguay había exportado 350 mil toneladas entre 2021 y 2023.

Advirtiendo esta situación, meses atrás Australia y Brasil le pidieron a Uruguay poder acceder a la parte que no se utilizará este año ya que ellos habían cubierto sus cupos.

La vicecanciller Valeria Csukasi señaló que la decisión final será de China, que debe aceptar las cesiones. La cesión sería de unas 80 mil toneladas.

El otro tema que genera reparos es la opacidad de la negociación. “¿A cambio de qué le estamos otorgando parte de nuestra cuota a Brasil?”, preguntó Bartesaghi mientras que Rodríguez señaló que no había necesidad y que en la misión oficial de Orsi a China –en febrero– el gobierno había buscado “ampliar” la cuota.

Meses atrás, luego que Globo informara que Brasil había propuesto un intercambio de las cuotas –cediendo la de la Unión Europea y recibiendo la de China– el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, había dicho que existían conversaciones informales.

“Son conversaciones de pasillo, a Uruguay le interesa más –y a Brasil no tanto– tener más cuota de carne enfriada que congelada, entonces capaz que podemos arreglar”, dijo en Valor Agregado.

Actualmente, Brasil tiene suspendida la exportación a la UE por falta de evidencia sobre el control del uso de antimicrobianos. La reapertura se prevé para 2028 por lo que los brasileños buscaban acuerdos con Uruguay para 2026 y 2027.

A su vez, en este momento los socios del Mercosur están discutiendo cómo distribuir internamente la cuota. El bloque tendrá 99 mil toneladas disponibles a un arancel reducido de 7,5% aunque la cantidad se alcanzará recién en 2031.

Este primer año, el cupo fue de 11 mil toneladas que se están llenando mediante la modalidad first come, first served. El año que viene serán 33 mil. Los socios han buscado ponerse de acuerdo para acordar un mecanismo de división pero aún no hubo humo blanco ya que Paraguay quiere que sea en partes iguales mientras que Uruguay, Argentina y Brasil tienen otras propuestas.