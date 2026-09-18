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Planteo de ganaderos e industriales, en la Rural del Prado, sobre la distribución de la cuota cárnica de la UE

Una docena de organizaciones de ganaderos e industriales del sector de la producción de carnes, desde la Rural del Prado, trasladó un mensaje a los gobiernos

18 de septiembre de 2026 20:01 hs
Expo Rural del Prado: sede de la reunión del FMC.

Expo Rural del Prado: sede de la reunión del FMC.

Foto: Juan Samuelle

Una docena de organizaciones que representan a ganaderos e industriales del sector de la producción de carnes, reunidas en la Expo Rural del Prado, trasladó como mensaje a los gobiernos su "firme compromiso" con la búsqueda de "una alternativa para lograr la distribución de la cuota asignada por la Unión Europea (UE)", con foco en el acuerdo del Mercosur-UE.

El contexto

Con base en el mencionado vínculo, fue asignado al bloque Mercosur una cuota de 99.000 toneladas de carne vacuna (55% enfriada y 45% congelada) por año, a distribuir entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es una exportación al bloque europeo con "arancel preferencial" (intracuota de 7,5% versus 40% a 60% habitual). Esto rige, en forma provisoria, desde el 1º de mayo de este año, con base en un volumen parcial inicial que escalará al tonelaje máximo señalado. Por el momento ni a nivel oficial ni entre privados del cadena pecuaria e industrial hay un acuerdo sobre la distribución y se siguen sucediendo las negociaciones.

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Foro Mercosur de la Carne

Las entidades que conforman el Foro Mercosur de la Carne (FMC), que representan la cadena de la carne bovina de la región, se reunieron en la 121ª exposición agropecuaria organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) para desarrollar su Asamblea Ordinaria y proceder al cambio de autoridades correspondientes.

En una declaración oficial expusieron los siguientes conceptos:

  • El firme compromiso del FMC en la búsqueda de una alternativa para lograr la distribución de la cuota asignada por la UE.
  • La importancia, en esta etapa de implementación del acuerdo, que los certificados emitidos por los países del Mercosur sean compartidos en forma transparente y en un marco institucional.
  • Que las entidades de los cuatro países fijaron una agenda de trabajo considerando clave el rol de los privados en la formulación de una alternativa que contemple la situación de los distintos países.

"Desde el FMC reafirmamos nuestro compromiso con la producción e industrialización, y continuamos a disposición para profundizar el diálogo con el fin de alcanzar definitivamente un acuerdo", concluye el documento, remitido este viernes a El Observador.

Organizaciones del Mercosur que firmaron la declaración

  • Asociación Brasilera de Industrias Exportadoras de Carne –Brasil (ABIEC)
  • Asociación de la Industria Frigorífica de Uruguay (ADIFU)
  • Asociación Rural del Paraguay (ARP)
  • Asociación Rural del Uruguay (ARU)
  • Cámara de la Industria Frigorífica del Uruguay (CIF)
  • Cámara Paraguaya de Carnes (CPC)
  • Confederação Nacional de Agricultura y Pecuária de Brasil (CNA)
  • Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
  • Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC)
  • Federacion Rural del Uruguay (FR)
  • Sociedad Rural Argentina (SRA)
  • Sociedad Rural Brasilera (SRB)

Nuevos presidentes en la FARM y el FMC

Jorge Andrés Rodríguez, vicepresidente de la Federación Rural (FR) de Uruguay, quien venía ejerciendo la presidencia de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), informó a El Observador que Martín Rapetti, directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), es el nuevo presidente de la FARM, que en esta Expo Rural del Prado desarrolló el II Foro Empresarial Agrícola del Mercosur. A la vez, en ese caso en e FMC, asumió la presidencia Mario Ravettino, quien preside el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

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