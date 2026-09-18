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La fuerte discusión que tuvo Jordan Henderson, excompañero de Darwin Núñez, con Dibu Martínez por un gol que recibió Chelsea; mirá el video

El futbolista de la selección de Inglaterra que jugó el Mundial 2026, tuvo un encontronazo con el arquero argentino

18 de septiembre de 2026 19:26 hs

Brentford dio la nota este viernes al golear 3-0 a Chelsea por una nueva fecha de la Premier League jugando como local, en un encuentro en el que se dio una discusión entre el volante Jordan Henderson -excompañero de Darwin Núñez en Liverpool- y el arquero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez.

El primer tiempo terminó igualado 0-0 en un partido en el que hubo pocas llegadas.

Sin embargo, la goleada llegaría en el complemento en el que Brentford desnudó errores importantes de Chelsea, el equipo que dirige Xabi Alonso.

La discusión de Henderson con Dibu Martínez

Jordan Henderson, además de haber sido compañero de Darwin Núñez, formó parte del plantel de la selección de Inglaterra que disputó el Mundial 2026.

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En el minuto 61, llegó un córner desde la izquierda y Dibu Martínez no salió a cortar.

Chelsea no defendió bien y hubo dos cabezazos en el área, el segundo, casi en la línea de Jaidon Anthony.

Allí fue cuando Henderson se puso a discutir con el arquero argentino porque no salió.

Luego llegarían dos goles más de Brentford a cargo de Thiago y de Carvalho, para lo que sería una goleada histórica, ya que hacía 88 años que este club no vencía a Chelsea como local. La última vez había sido en 1938.

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