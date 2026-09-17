Uruguay sigue adelante con su cosecha de medallas en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026.
Las medallas ganadas por Uruguay en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026
Mirá todas las medallas que lleva ganadas Uruguay en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026
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Uruguay sigue adelante con su cosecha de medallas en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026.
Mirá en esta nota cómo viene la cosecha celeste. El evento comenzó el sábado 12 de setiembre y termina el domingo 26.
|Día
|Deportista
|Deporte
|Disciplina
|Medalla
|13 de setiembre
|Angelina Solari
|Natación
|100 m libre
|Oro
|15 de setiembre
|Ignacio Pérez, Juan Bonilla, Lorenzo Coelho, Mathías Clementino, Nicolás González y Enzo Magnone
|E-Sports
|Valorant
|Bronce
|16 de setiembre
|Ynela Aires y Zoe Acosta
|Remo
|2 remos largos sin timonel
|Bronce
|16 de setiembre
|Felipe Kluver
|Remo
|Single peso ligero
|Oro
|16 de setiembre
|Tatiana Seijas y Romina Cetraro
|Remo
|Doble par peso ligero
|Bronce
|16 de setiembre
|Martín Zócalo, Marcos Sarraute, Luciano García y Leandro Rodas
|Remo
|4 remos largos sin timonel
|Oro
|16 de setiembre
|Joaquín García
|Boxeo
|-60 kilos
|Bronce
|16 de setiembre
|Tatiana Correa
|Boxeo
|-65 kilos
|Bronce
|16 de setiembre
|Celeste Alaniz y Cristian Calero
|Bochas
|Petanca mixto
|Bronce
|16 de setiembre
|Facundo Fierro y Valentina Pérez
|Bochas
|Rafa volo mixto
|Bronce
|16 de setiembre
|Felipe Kluver y Bruno Cetraro
|Remo
|Doble par abierto
|Plata
|17 de setiembre
|Karen Sanguinet
|Bochas
|Individual femenino
|Plata
|17 de setiembre
|Luciano García y Leandro Rodas
|Remo
|2 remos largos sin timonel
|Plata
|17 de setiembre
|Emanuel González y Mauricio López
|Remo
|Doble par peso ligero
|Bronce
|17 de setiembre
|Nicole Yarzón
|Remo
|Single peso ligero
|Bronce
|17 de setiembre
|Romina Cetraro, Martín Zócalo, Felipe Kluver, Eric Seawright, Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Luciano García, Bruno Cetraro, Leandro Rodas
|Remo
|8 remos largos con timonel
|Oro
|17 de setiembre
|Ailen Cabrera
|Boxeo
|-75 k
|Bronce