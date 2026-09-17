Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / JUEGOS ODESUR

Las medallas ganadas por Uruguay en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026

Mirá todas las medallas que lleva ganadas Uruguay en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026

17 de septiembre de 2026 21:04 hs
Romina Cetraro, Martín Zócalo, Felipe Kluver, Luciano González, Marcos Sarraute, Eric Seawright, Bruno Cetraro, Leandro Salvagno y Leandro Rodas

Romina Cetraro, Martín Zócalo, Felipe Kluver, Luciano González, Marcos Sarraute, Eric Seawright, Bruno Cetraro, Leandro Salvagno y Leandro Rodas

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Emanuel González y Mauricio López

Emanuel González y Mauricio López

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Emanuel González y Mauricio López

Emanuel González y Mauricio López

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Leandro Rodas y Martín Zócalo

Leandro Rodas y Martín Zócalo

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Bruno Cetraro y Romina Cetraro

Bruno Cetraro y Romina Cetraro

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Leandro Salvagno, Luciano García, Martín Zócalo, Eric Seawright arriba, Marcos Sarraute, Leandro Rodas, Romina Cetraro, Bruno Cetraro y Emanuel González abajo

Leandro Salvagno, Luciano García, Martín Zócalo, Eric Seawright arriba, Marcos Sarraute, Leandro Rodas, Romina Cetraro, Bruno Cetraro y Emanuel González abajo

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Nicole Yarzón bronce

Nicole Yarzón bronce

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Emanuel González y Mauricio López&nbsp;

Emanuel González y Mauricio López 

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Marcos Sarraute

Marcos Sarraute

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Martín Zócalo

Martín Zócalo

Foto: Lucía Pérez/PrensaCOU
Angelina Solari&nbsp;

Angelina Solari 

Foto: Unar Agency/Focouy

Uruguay sigue adelante con su cosecha de medallas en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026.

Mirá en esta nota cómo viene la cosecha celeste. El evento comenzó el sábado 12 de setiembre y termina el domingo 26.

Día Deportista Deporte Disciplina Medalla
13 de setiembre Angelina Solari Natación 100 m libre Oro
15 de setiembre Ignacio Pérez, Juan Bonilla, Lorenzo Coelho, Mathías Clementino, Nicolás González y Enzo Magnone E-Sports Valorant Bronce
16 de setiembre Ynela Aires y Zoe Acosta Remo 2 remos largos sin timonel Bronce
16 de setiembre Felipe Kluver Remo Single peso ligero Oro
16 de setiembre Tatiana Seijas y Romina Cetraro Remo Doble par peso ligero Bronce
16 de setiembre Martín Zócalo, Marcos Sarraute, Luciano García y Leandro Rodas Remo 4 remos largos sin timonel Oro
16 de setiembre Joaquín García Boxeo -60 kilos Bronce
16 de setiembre Tatiana Correa Boxeo -65 kilos Bronce
16 de setiembre Celeste Alaniz y Cristian Calero Bochas Petanca mixto Bronce
16 de setiembre Facundo Fierro y Valentina Pérez Bochas Rafa volo mixto Bronce
16 de setiembre Felipe Kluver y Bruno Cetraro Remo Doble par abierto Plata
17 de setiembre Karen Sanguinet Bochas Individual femenino Plata
17 de setiembre Luciano García y Leandro Rodas Remo 2 remos largos sin timonel Plata
17 de setiembre Emanuel González y Mauricio López Remo Doble par peso ligero Bronce
17 de setiembre Nicole Yarzón Remo Single peso ligero Bronce
17 de setiembre Romina Cetraro, Martín Zócalo, Felipe Kluver, Eric Seawright, Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Luciano García, Bruno Cetraro, Leandro Rodas Remo 8 remos largos con timonel Oro
17 de setiembre Ailen Cabrera Boxeo -75 k Bronce

Uruguay en los Juegos Odesur 2026 EN VIVO: Santiago Cardozo se metió en la final de boxeo, al igual que Lucas Fernández

Por dónde se ven los Juegos Odesur en Uruguay: las opciones en televisión abierta, cable y streaming

Las más leídas

Valverde que pidió a sus compañeros ponerse una remera en apoyo a Ceuta, y tres no mostraron su mensaje

Montevideo City Torque vs Cienciano: a que hora juega hoy y dónde ver al equipo uruguayo por la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana

Mala noticia para Diego Forlán y la selección uruguaya: el joven promesa que fue a visitar a Orlando fue convocado por Estados Unidos

Diego Forlán habló antes de viajar a Japón para debutar como DT de la selección uruguaya, y explicó la ausencia de Luis Suárez: "Fue más una decisión de él"

Temas

Juegos Odesur medallas de oro medallas en remo

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos