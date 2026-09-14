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Por dónde se ven los Juegos Odesur en Uruguay: las opciones en televisión abierta, cable y streaming

Mirá en esta nota por dónde seguir la actuación de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur de Santa Fe

14 de septiembre de 2026 19:53 hs
Guillermo Maclean

Guillermo Maclean

Foto: Fran Orrego/Prensa COU

La 13ª edición de los Juegos Odesur se puso en marcha el sábado en Santa Fe, Argentina, con la ceremonia de apertura que se llevó a cabo en Rosario. Desde el domingo comenzaron a salir a escena unos 338 deportistas que defienden a Uruguay en 34 disciplinas diferentes.

Una sola vez en la historia Uruguay había hecho podio en esa prueba y fue en la primera edición de los Juegos Sudamericanos, en La Paz 1978, cuando se llamaban Juegos Cruz del Sur. Carolina Peroni fue entonces medalla de bronce.

El evento se ve en Uruguay por televisión abierta, por cable y por streaming.

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En televisión abierta, Canal 5 transmite el evento de lunes a viernes desde la hora 15.30 hasta las 18.30, mientras que los fines de semana la programación irá de 13.00 a 17.00 horas.

En cable, la nueva señal de COU TV transmite el evento desde la hora 12.00 hasta las 20.00 a través de Directv y de los cableoperadores que cuenten con dicha señal.

En streaming, en el mismo horario, los Juegos Odesur se ven por Antel TV.

También se puede seguir en streaming a través del canal de Panam Sports y en YouTube por XII Juegos Suramericanos.

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