Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / JUEGOS ODESUR

Uno por uno quiénes son los 338 deportistas que defenderán a Uruguay en los Juegos Odesur con récord de participación femenina

Mirá la lista de 338 deportistas de Uruguay que a partir de este sábado disputarán los Juegos Odesur de Santa Fe

10 de septiembre de 2026 21:21 hs
La delegación de Uruguay

La delegación de Uruguay

Foto: PrensaCOU

Con una delegación de 338 deportistas que competirán en 34 deportes diferentes, Uruguay presentará en los Juegos Odesur de Santa Fe a la delegación más grande de su historia.

El evento se llevará a cabo desde este sábado 12 de setiembre al domingo 26.

Uruguay tenía un cupo máximo de participación de 350 deportistas y llegó a armar una lista de 344, que finalmente fue decreciendo porque para que las competencias sean válidas a nivel de Juegos Sudamericanos, debe haber un mínimo de cinco países por competencia.

Manuela Vilar del Valle y Ricardo Fabini serán los abanderados de Uruguay en la ceremonia de apertura de los Juegos Odesur

Espasandín designó la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán que participará en los Juegos Odesur: tiene una base de futbolistas de Nacional y de Peñarol

El único deporte que aún no definió a sus participantes es el rugby. Tal como pasó en los Juegos Olímpicos de París 2024, el deporte de la ovalada vuelve a esperar hasta último momento en medio de un hermético misterio. Tiene 12 cupos en varones y 12 en mujeres.

La delegación tuvo su despedida oficial el miércoles pasado en el Palacio Legislativo y los abanderados Manuela Vilar del Valle y Ricardo Fabini, quienes recibieron de parte de diversas autoridades, el Pabellón Patrio.

Los 338 deportistas de Santa Fe superan a los 321 que fueron a Asunción 2022.

Juegos Odesur Cantidad de deportistas de Uruguay
La Paz 1978 21
Rosario 1982 119
Santiago 1986 97
Lima 1990 51
Valencia 1994 44
Cuenca 1998 74
Brasil 2022 119
Buenos Aires 2006 186
Medellín 2010 147
Santiago 2014 130
Cochabamba 2018 217
Asunción 2022 321
Santa Fe 2026 339

El exponencial crecimiento de la participación de las mujeres

La presencia de 154 mujeres también marca un hito para el deporte uruguayo porque se superan las 138 que participaron en Asunción 2022.

Teniendo en cuenta los últimos Juegos Odesur la progresión ha sido constante desde Medellín 2010 cuando Uruguay llevó a 60 mujeres.

En Santiago 2014 fueron 100, en Cochabamba 2018 se bajó a 86, en Asunción se llegó a 138 y ahora serán 154, primera vez en la historia por arriba de las 150.

Los 185 hombres superan a los 183 que fueron en Asunción 2022.

La delegación de Uruguay deporte por deporte

Deporte Deportista Disciplina o prueba
Atletismo Lorena Aires Salto alto
Atletismo Antonella Bonomi 3.000 obstáculos
Atletismo Santiago Catrofe 5.000 y 10.000 m
Atletismo Sebastián Daners Salto alto
Atletismo Millie Díaz Salto triple
Atletismo Pia Fernández 1.500 m
Atletismo Matías González 800 m
Atletismo Sofía Ingold Heptatlón
Atletismo Emiliano Lasa Salto largo
Atletismo Déborah Rodríguez 800 m
Atletismo Manuela Rotundo Lanzamiento de jabalina
Atletismo Valentín Soca 1.500 m, 5.000 m y 10.000 m
Bochas Celeste Alaniz Mixto petanca equipo
Bochas Cristian Calero Mixto petanca equipo
Bochas Facundo Fierro Mixto punta rafa volo
Bochas Valentina Pérez Mixto punta rafa volo
Bochas Karen Sanguinet Volo femenino
Bochas Johny Sanguinet Volo masculino
Bowling Joaquín Manrique Individual y doble
Bowling Marcelo Lamanna Individual y doble
Boxeo Ailen Cabrera -75 k femenino
Boxeo Santiago Cardozo -65 k masculino
Boxeo Tatiana Correa -65 k femenino
Boxeo Lucas Fernández -55 k masculino
Boxeo Joaquín García -60 k masculino
Boxeo Antonella Iturriaga -54 k femenino
Boxeo Enzo Odriozola -80 k masculino
Boxeo Jorge Pereyra -70 k masculino
Boxeo Gonzalo Velázquez -90 k masculino
Canotaje Camila Ávila K2 500 y K4 500
Canotaje Yoel Becerra C1 500 y C1 1000
Canotaje Julián Cabrera K2 500 y K4 500
Canotaje Milagros Croci K2 500 y K4 500
Canotaje Martín Gorriti K4 500 y K1 1000
Canotaje Luis Melo K2 500 y K4 500
Canotaje Emilia Milich K1 200, K1 500, K4 500 y K2 500
Canotaje Matías Otero K1 500, K2 500 y K4 500
Canotaje Agostina Revello K4 500
Ciclismo Mariana García Contrarreloj y persecución por equipos
Ciclismo Florencia Revetria Ruta y persecución por equipos
Ciclismo Paola Silva Ruta, persecución por equipos y madison
Ciclismo Luciana Wynants Ruta, persecución por equipos y madison
Ciclismo Thomas Silva Ruta
Ciclismo Ciro Pérez Ruta
Ciclismo Eduardo Gelpes Mountain bike, cross county
Ciclismo Mateo Lluberas BMX
Ecuestres Diego Alonso Salto individual y por equipos
Ecuestres Francisco Calvelo Salto individual, por equipos y concurso comp.
Ecuestres Federico Daners Concurso completo individual y por equipos
Ecuestres Héctor Lazcano Adiestramiento
Ecuestres Juan Luzardo Salto individual y por equipos
Ecuestres Carolin Mallmann Adiestramiento
Ecuestres Paulina Morales Adiestramiento
Ecuestres Óscar Pasini Concurso completo individual y por equipos
Ecuestres Edison Quintaa Concurso completo individual y por equipos
Ecuestres Martín Rodríguez Salto individual y por equipos
Ecuestres Juan Serra Salto individual y por equipos
ESports Juan Bonilla Valorant
ESports Mathías Clementino Valorant
ESports Lorenzo Coelho Valorant
ESports Nicolás González Valorant
ESports Enzo Magnone Valorant
ESports Ignacio Pérez Valorant
ESports Emiliano Ghigi Asseto Corsa GT
ESports Manuela López EA Sport FC
ESports Martín Rey EA Sport FC
Fútbol Manuela Techera Femenino
Fútbol Romina Olmedo Femenino
Fútbol Julieta Casanova Femenino
Fútbol Rocío Frachia Femenino
Fútbol Martina Fuentes Femenino
Fútbol Maisha Vázquez Femenino
Fútbol Antonella Cordero Femenino
Fútbol Allegra Rodríguez Femenino
Fútbol Ilana Guedes Femenino
Fútbol Lara Elhordoy Femenino
Fútbol Alma Toledo Femenino
Fútbol Sofía Olivera Femenino
Fútbol Julieta Mozejko Femenino
Fútbol Agustina Gómez Femenino
Fútbol Victoria Sosa Femenino
Fútbol Oriana Tola Femenino
Fútbol Camila Rijo Femenino
Fútbol Isabela Pérez Femenino
Fútbol Axell Amaral Masculino
Fútbol Felipe Ortiz Masculino
Fútbol Valentino Würth Masculino
Fútbol Ahmed Njankuo Masculino
Fútbol Rodrigo Álvez Masculino
Fútbol Benjamín García Masculino
Fútbol Thomas Sorensen Masculino
Fútbol Román Clematte Masculino
Fútbol Julio Daguer Masculino
Fútbol Lautaro Ultra Masculino
Fútbol Mateo Soria Masculino
Fútbol Ezequiel Amaro Masculino
Fútbol Emiliano Domínguez Masculino
Fútbol Kevin Suárez Masculino
Fútbol Facundo Martínez Masculino
Fútbol Thiago Fernández Masculino
Fútbol Agustín López Masculino
Fútbol Lautaro Navarro Masculino
Gimnasia artística Paulina Díaz All around
Gimnasia artística Víctor Rostagno All around
Golf Juan Álvarez Individual masculino y equipo mixto
Golf Juan Cruz Esmoris Individual masculino y equipo mixto
Golf Carolina Mailhos Individual femenino y equipo mixto
Golf Jimena Marques Individual femenino y equipo mixto
Handball Agustina Modernell Femenino
Handball Belén López Femenino
Handball Catalina Tournier Femenino
Handball Martina Barreiro Femenino
Handball Julieta Iturriaga Femenino
Handball Julieta Pessina Femenino
Handball Rosina González Femenino
Handball Sabrina Grieco Femenino
Handball Paula Eastman Femenino
Handball Manuela Machado Femenino
Handball Maite Pessina Femenino
Handball Sabrina Golda Femenino
Handball Magdalena Guichón Femenino
Handball Felipe Navarrete Masculino
Handball Juan Anández Masculino
Handball Alfonso De Rossa Masculino
Handball Matías Echeverry Masculino
Handball Sebastián Vecino Masculino
Handball Cristhian Rostagno Masculino
Handball Bruno Méndez Masculino
Handball Diego Falabrino Masculino
Handball Facundo Lima Masculino
Handball Gabriel Chaparro Masculino
Handball Giovanni Capello Masculino
Handball Maximiliano De Agrela Masculino
Handball Joaquín Tapia Masculino
Hockey sobre césped Victoria Bate Femenino
Hockey sobre césped Florencia Peñalba Femenino
Hockey sobre césped Pilar Oliveros Femenino
Hockey sobre césped Manuela Vilar del Valle Femenino
Hockey sobre césped Martina Rago Femenino
Hockey sobre césped Manuela Quiñones Femenino
Hockey sobre césped Magdalena Gómez Femenino
Hockey sobre césped Lupe Curutchague Femenino
Hockey sobre césped Clementina Cristiani Femenino
Hockey sobre césped Agustina Díaz Femenino
Hockey sobre césped Belén Barreiro Femenino
Hockey sobre césped Jacinta Curutchague Femenino
Hockey sobre césped Valentina Luis Femenino
Hockey sobre césped Milagros Seigal Femenino
Hockey sobre césped María Eugenia Rodríguez Femenino
Hockey sobre césped Lola Delafond Femenino
Hockey sobre césped Diego Laborde Masculino
Hockey sobre césped Ezequiel Bauzá Masculino
Hockey sobre césped Federico Galindo Masculino
Hockey sobre césped Francisco Genta Masculino
Hockey sobre césped Gonzalo Martinoni Masculino
Hockey sobre césped Ignacio Machado Masculino
Hockey sobre césped Jenaro Bentancor Masculino
Hockey sobre césped Joaquín Rodríguez Masculino
Hockey sobre césped Juan Diego Casal Masculino
Hockey sobre césped Lucas Cantaro Masculino
Hockey sobre césped Marcello Diconca Masculino
Hockey sobre césped Mateo Pereiro Masculino
Hockey sobre césped Matías Pereiro Masculino
Hockey sobre césped May Moria Masculino
Hockey sobre césped Rodrigo Castro Masculino
Hockey sobre césped Tomás López Masculino
Judo Mikael Aprahamian -81 k
Judo Sandy Caraballo +100 k
Judo Juan Gorriz -90 k
Judo Luciano Liori -66 k
Judo Paolo Silva -73 k
Judo Maya Leopold -57 k
Karate Francisco Barrios -75 k
Karate Tomás Dotta +84 k
Karate Maximiliano Larrosa -60 k
Karate Juan Macedo -84 k
Karate Juan Pita -67 k
Lucha Mohammadreza Beykzadeh Libre, 125 k
Lucha Daniel Olivera Libre, 74 k
Lucha Mahealani Ramírez Libre, 76 k
Natación Diego Aranda 50 m libre
Natación Leo Nolles 50 y 100 m libre
Natación Juan Ergui 200, 400, 800 y 1.500 m libre
Natación Lucas Young 50 y 200 m pecho, 200 m combinado
Natación Angelina Solari 50 y 100 m libre, 50 y 100 m mariposa
Natación Abril Aunchayna 50, 100 y 200 m espalda
Natación Giuliana Pereira 50, 100 y 200 m espalda
Natación Nicole Frank 50, 100, 200 m pecho y 200 m combinado
Natación artística Lucía Ververis Solo, dueto y equipo
Natación artística Agustina Medina Solo, dueto y equipo
Natación artística Paulina Altieri Equipo
Natación artística Maite Álvarez Equipo
Natación artística Inés Cabral Equipo
Natación artística Martina Da Cunda Equipo
Natación artística María José Gagliardi Equipo
Natación artística Martina Maisonaba Equipo
Natación artística Julieta Oberti Equipo
Natación artística Josefina Paris Equipo
Natación aguas abiertas Pilar Cañedo 10 k
Pádel Camila Belassi Dobles femenino
Pádel Camila David De Lima Dobles femenino
Pádel Higor Ensslin Dobles masculino
Pádel Diego Ramos Dobles masculino
Patín Romina Franca Libre femenino
Patín Zaira González Libre femenino
Patín Mateo Martínez Libre masculino
Pelota vasca Leonella Acosta Frontball femenino
Pelota vasca Agustín Paglia Frontball masculino
Pelota vasca Camila Naviliat Paleta goma trinquete femenino
Pelota vasca Sofía Vicente Paleta goma trinquete femenino
Pelota vasca Santiago Varela Paleta goma trinquete masculino
Pelota vasca Santiago Vidart Paleta goma trinquete masculino
Skate Julieta González Street femenino
Skate Megan McCubbin Street femenino
Skate Máximo Guarino Street masculino
Pentatlón moderno Ticiano Castro Individual y relevo masculino, relevo mixto
Pentatlón moderno Emiliano Silva Individual y relevo masculino
Pentatlón moderno Victoria Gerlachi Individual y relevo femenino, relevo mixto
Pentatlón moderno Britney Serena Individual y relevo femenino
Pesas María Emilia Sarraute -77 k femenino
Pesas Nicolás Pisano -85 k masculino
Remo Bruno Cetraro Single, doble, cuádruple y ocho con timonel
Remo Felipe Kluver Single ligero, doble, cuádruple y ocho con tim.
Remo Luciano García Cuatro sin, ocho con y ocho mixto
Remo Martín González Cuádruple
Remo Emanuel González Doble par ligero
Remo Mauricio López Doble par ligero, coastal single y coastal doble
Remo Leandro Rodas Dos sin, cuatro sin, ocho mixto, ocho sin
Remo Leandro Salvagno Cuádruple y ocho con timonel
Remo Marcos Sarraute Cuatro sin, ocho con, ocho mixto, coastal doble
Remo Eric Seawright Ocho con timonel
Remo Martín Zócalo Dos sin, cuatro sin, ocho mixto, ocho sin, coastal
Remo Nicole Yarzón Single peso ligero
Remo Romina Cetraro Doble ligero, ocho con, ocho mixto, coastal
Remo Ynela Aires Dos sin, cuatro sin, ocho mixto
Remo Tatiana Seijas Doble ligero, cuatro sin, ocho mixto y coastal
Remo Zoe Acosta Dos sin, cuatro sin, ocho mixto, coastal
Remo Lucía Arrieta Cuatro sin y ocho mixto
Surf Inés Beisso Longboard femenino
Surf Martín Ottado Shortboard masculino
Surf Julián Schweizer Longboard masculino
Tenis Francisco Llanes Single, doble y doble mixto
Tenis Tomás Zurmendi Single y doble
Tenis Juliana Rodríguez Single, doble y doble mixto
Tenis Gabriana Muela Single y doble
Taekwondo Milagros Álvarez Kyorugi 57 a 67 k femenino
Taekwondo María Sara Grippoli Kyorugi -49 k femenino
Taekwondo Sofía Briñón Poomsae individual femenino
Taekwondo Federico González Kyorugi 68 a 80 g masculino
Taekwondo Matías López Kyorugi 58 a 68 k masculino
Taekwondo Aharon Rivero Kyorugi -58 kg Masculino
Tenis de mesa Pablo Palou Individual y equipos
Tenis de mesa Damián Moleda Individual, equipos y doble
Tenis de mesa Sebastián Timbal Individual, equipos y doble
Tiro Jonathan Ayala

10 m rifle de Aire masc. y mixto
Tiro Francisco González Trasp masculino
Tiro Rudi Lausarot 10 m rifle de Aire masculino
Tiro Nicolás Paolino 10 m rifle de Aire masc. y mixto
Tiro Julieta Mautone

10 m pistola de aire fem. y mixto
Tiro Sofía Reyes 10 m pistola de aire fem. y mixto
Tiro con arco Nicolás Neuschul Compuesto individual masculino
Tiro con arco Diego Britos

Recurvo individual masculino
Triatlón Santiago Sierra

Sprint individual masculino
Triatlón María Clara Zubillaga

Sprint individual femenino
Vela Stefano Caiafa ILCA 7
Vela Paula Defazio ILCA 6
Vela Lucía Koster Sunfish femenino
Vela Catalina Limongi iQFoil femenino
Vela Alan Mathisson Sunfish masculino
Vela Máximo Ortiz iQFoil masculino
Vela Ricardo Fabini Snipe
Vela Marina Fabini Snipe
Vóleibol playa Nicolás Llambías Dupla 1
Vóleibol playa Lucas Mocellini Dupla 1
Vóleibol playa Luciano Fernández Dupla 2
Vóleibol playa Sebastián Rubio Dupla 2
Ajedrez (deporte invitado) Daiana De León Femenino
Ajedrez (deporte invitado) Diego Carbone Masculino

Las más leídas

Edgar Welker vs Paco Casal en la Justicia: primera instancia condenó a Tenfield a pagar US$ 700.000, la empresa apelará; el tema continuará por años en juzgados

Con el gran momento de Montevideo City Torque, el plan del City Group en Sudamérica empieza a cosechar frutos

El video del brasileño Felipe Melo en la tribuna del Parque Roberto, adonde vino a ver a su hijo jugar por la Copa AUF Uruguay

Video: Federico Valverde confirmó el nacimiento de su hija y explicó su festejo "parecido" al de Luis Suárez que estrenó con su último gol en Real Madrid

Temas

Juegos Odesur

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos