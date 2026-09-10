Uno por uno quiénes son los 338 deportistas que defenderán a Uruguay en los Juegos Odesur con récord de participación femenina

|Deporte
| Deportista
| Disciplina o prueba
|Atletismo
|Lorena Aires
|Salto alto
| Atletismo
|Antonella Bonomi
|3.000 obstáculos
| Atletismo
|Santiago Catrofe
|5.000 y 10.000 m
| Atletismo
|Sebastián Daners
|Salto alto
| Atletismo
|Millie Díaz
|Salto triple
| Atletismo
|Pia Fernández
|1.500 m
| Atletismo
|Matías González
|800 m
| Atletismo
|Sofía Ingold
|Heptatlón
| Atletismo
|Emiliano Lasa
|Salto largo
| Atletismo
|Déborah Rodríguez
|800 m
| Atletismo
|Manuela Rotundo
|Lanzamiento de jabalina
| Atletismo
|Valentín Soca
|1.500 m, 5.000 m y 10.000 m
| Bochas
|Celeste Alaniz
|Mixto petanca equipo
| Bochas
|Cristian Calero
|Mixto petanca equipo
| Bochas
|Facundo Fierro
|Mixto punta rafa volo
| Bochas
|Valentina Pérez
|Mixto punta rafa volo
| Bochas
|Karen Sanguinet
|Volo femenino
| Bochas
|Johny Sanguinet
|Volo masculino
| Bowling
|Joaquín Manrique
|Individual y doble
| Bowling
|Marcelo Lamanna
|Individual y doble
| Boxeo
|Ailen Cabrera
|-75 k femenino
| Boxeo
|Santiago Cardozo
|-65 k masculino
| Boxeo
|Tatiana Correa
|-65 k femenino
| Boxeo
|Lucas Fernández
|-55 k masculino
| Boxeo
|Joaquín García
|-60 k masculino
| Boxeo
|Antonella Iturriaga
|-54 k femenino
| Boxeo
|Enzo Odriozola
|-80 k masculino
| Boxeo
|Jorge Pereyra
|-70 k masculino
| Boxeo
|Gonzalo Velázquez
|-90 k masculino
| Canotaje
|Camila Ávila
|K2 500 y K4 500
| Canotaje
|Yoel Becerra
|C1 500 y C1 1000
| Canotaje
|Julián Cabrera
|K2 500 y K4 500
| Canotaje
|Milagros Croci
|K2 500 y K4 500
| Canotaje
|Martín Gorriti
|K4 500 y K1 1000
| Canotaje
|Luis Melo
|K2 500 y K4 500
| Canotaje
|Emilia Milich
|K1 200, K1 500, K4 500 y K2 500
| Canotaje
|Matías Otero
|K1 500, K2 500 y K4 500
| Canotaje
|Agostina Revello
|K4 500
| Ciclismo
|Mariana García
|Contrarreloj y persecución por equipos
| Ciclismo
|Florencia Revetria
|Ruta y persecución por equipos
| Ciclismo
|Paola Silva
|Ruta, persecución por equipos y madison
| Ciclismo
|Luciana Wynants
|Ruta, persecución por equipos y madison
| Ciclismo
|Thomas Silva
|Ruta
| Ciclismo
|Ciro Pérez
|Ruta
| Ciclismo
|Eduardo Gelpes
|Mountain bike, cross county
| Ciclismo
|Mateo Lluberas
|BMX
| Ecuestres
|Diego Alonso
|Salto individual y por equipos
| Ecuestres
|Francisco Calvelo
|Salto individual, por equipos y concurso comp.
| Ecuestres
|Federico Daners
|Concurso completo individual y por equipos
| Ecuestres
|Héctor Lazcano
|Adiestramiento
| Ecuestres
|Juan Luzardo
|Salto individual y por equipos
| Ecuestres
|Carolin Mallmann
|Adiestramiento
| Ecuestres
|Paulina Morales
|Adiestramiento
| Ecuestres
|Óscar Pasini
|Concurso completo individual y por equipos
| Ecuestres
|Edison Quintaa
|Concurso completo individual y por equipos
| Ecuestres
|Martín Rodríguez
|Salto individual y por equipos
| Ecuestres
|Juan Serra
|Salto individual y por equipos
| ESports
|Juan Bonilla
|Valorant
| ESports
|Mathías Clementino
|Valorant
| ESports
|Lorenzo Coelho
|Valorant
| ESports
|Nicolás González
|Valorant
| ESports
|Enzo Magnone
|Valorant
| ESports
|Ignacio Pérez
|Valorant
| ESports
|Emiliano Ghigi
|Asseto Corsa GT
| ESports
|Manuela López
|EA Sport FC
| ESports
|Martín Rey
|EA Sport FC
| Fútbol
|Manuela Techera
|Femenino
| Fútbol
|Romina Olmedo
|Femenino
| Fútbol
|Julieta Casanova
|Femenino
| Fútbol
|Rocío Frachia
|Femenino
| Fútbol
|Martina Fuentes
|Femenino
| Fútbol
|Maisha Vázquez
|Femenino
| Fútbol
|Antonella Cordero
|Femenino
| Fútbol
|Allegra Rodríguez
|Femenino
| Fútbol
|Ilana Guedes
|Femenino
| Fútbol
|Lara Elhordoy
|Femenino
| Fútbol
|Alma Toledo
|Femenino
| Fútbol
|Sofía Olivera
|Femenino
| Fútbol
|Julieta Mozejko
|Femenino
| Fútbol
|Agustina Gómez
|Femenino
| Fútbol
|Victoria Sosa
|Femenino
| Fútbol
|Oriana Tola
|Femenino
| Fútbol
|Camila Rijo
|Femenino
| Fútbol
|Isabela Pérez
|Femenino
| Fútbol
|Axell Amaral
|Masculino
| Fútbol
|Felipe Ortiz
|Masculino
| Fútbol
|Valentino Würth
|Masculino
| Fútbol
|Ahmed Njankuo
|Masculino
| Fútbol
|Rodrigo Álvez
|Masculino
| Fútbol
|Benjamín García
|Masculino
| Fútbol
|Thomas Sorensen
|Masculino
| Fútbol
|Román Clematte
|Masculino
| Fútbol
|Julio Daguer
|Masculino
| Fútbol
|Lautaro Ultra
|Masculino
| Fútbol
|Mateo Soria
|Masculino
| Fútbol
|Ezequiel Amaro
|Masculino
| Fútbol
|Emiliano Domínguez
|Masculino
| Fútbol
|Kevin Suárez
|Masculino
| Fútbol
|Facundo Martínez
|Masculino
| Fútbol
|Thiago Fernández
|Masculino
| Fútbol
|Agustín López
|Masculino
| Fútbol
|Lautaro Navarro
|Masculino
| Gimnasia artística
|Paulina Díaz
|All around
| Gimnasia artística
|Víctor Rostagno
|All around
| Golf
|Juan Álvarez
|Individual masculino y equipo mixto
| Golf
|Juan Cruz Esmoris
|Individual masculino y equipo mixto
| Golf
|Carolina Mailhos
|Individual femenino y equipo mixto
| Golf
|Jimena Marques
|Individual femenino y equipo mixto
| Handball
|Agustina Modernell
|Femenino
| Handball
|Belén López
|Femenino
| Handball
|Catalina Tournier
|Femenino
| Handball
|Martina Barreiro
|Femenino
| Handball
|Julieta Iturriaga
|Femenino
| Handball
|Julieta Pessina
|Femenino
| Handball
|Rosina González
|Femenino
| Handball
|Sabrina Grieco
|Femenino
| Handball
|Paula Eastman
|Femenino
| Handball
|Manuela Machado
|Femenino
| Handball
|Maite Pessina
|Femenino
| Handball
|Sabrina Golda
|Femenino
| Handball
|Magdalena Guichón
|Femenino
| Handball
|Felipe Navarrete
|Masculino
| Handball
|Juan Anández
|Masculino
| Handball
|Alfonso De Rossa
|Masculino
| Handball
|Matías Echeverry
|Masculino
| Handball
|Sebastián Vecino
|Masculino
| Handball
|Cristhian Rostagno
|Masculino
| Handball
|Bruno Méndez
|Masculino
| Handball
|Diego Falabrino
|Masculino
| Handball
|Facundo Lima
|Masculino
| Handball
|Gabriel Chaparro
|Masculino
| Handball
|Giovanni Capello
|Masculino
| Handball
|Maximiliano De Agrela
|Masculino
| Handball
|Joaquín Tapia
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Victoria Bate
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Florencia Peñalba
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Pilar Oliveros
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Manuela Vilar del Valle
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Martina Rago
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Manuela Quiñones
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Magdalena Gómez
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Lupe Curutchague
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Clementina Cristiani
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Agustina Díaz
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Belén Barreiro
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Jacinta Curutchague
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Valentina Luis
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Milagros Seigal
|Femenino
| Hockey sobre césped
|María Eugenia Rodríguez
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Lola Delafond
|Femenino
| Hockey sobre césped
|Diego Laborde
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Ezequiel Bauzá
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Federico Galindo
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Francisco Genta
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Gonzalo Martinoni
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Ignacio Machado
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Jenaro Bentancor
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Joaquín Rodríguez
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Juan Diego Casal
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Lucas Cantaro
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Marcello Diconca
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Mateo Pereiro
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Matías Pereiro
|Masculino
| Hockey sobre césped
|May Moria
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Rodrigo Castro
|Masculino
| Hockey sobre césped
|Tomás López
|Masculino
| Judo
|Mikael Aprahamian
|-81 k
| Judo
|Sandy Caraballo
|+100 k
| Judo
|Juan Gorriz
|-90 k
| Judo
|Luciano Liori
|-66 k
| Judo
|Paolo Silva
|-73 k
| Judo
|Maya Leopold
|-57 k
| Karate
|Francisco Barrios
|-75 k
| Karate
|Tomás Dotta
|+84 k
| Karate
|Maximiliano Larrosa
|-60 k
| Karate
|Juan Macedo
|-84 k
| Karate
|Juan Pita
|-67 k
| Lucha
|Mohammadreza Beykzadeh
|Libre, 125 k
| Lucha
|Daniel Olivera
|Libre, 74 k
| Lucha
|Mahealani Ramírez
|Libre, 76 k
| Natación
|Diego Aranda
|50 m libre
| Natación
|Leo Nolles
|50 y 100 m libre
| Natación
|Juan Ergui
|200, 400, 800 y 1.500 m libre
| Natación
|Lucas Young
|50 y 200 m pecho, 200 m combinado
| Natación
|Angelina Solari
|50 y 100 m libre, 50 y 100 m mariposa
| Natación
|Abril Aunchayna
|50, 100 y 200 m espalda
| Natación
|Giuliana Pereira
|50, 100 y 200 m espalda
| Natación
|Nicole Frank
|50, 100, 200 m pecho y 200 m combinado
| Natación artística
|Lucía Ververis
|Solo, dueto y equipo
| Natación artística
|Agustina Medina
|Solo, dueto y equipo
| Natación artística
|Paulina Altieri
|Equipo
| Natación artística
|Maite Álvarez
|Equipo
| Natación artística
|Inés Cabral
|Equipo
| Natación artística
|Martina Da Cunda
|Equipo
| Natación artística
|María José Gagliardi
|Equipo
| Natación artística
|Martina Maisonaba
|Equipo
| Natación artística
|Julieta Oberti
|Equipo
| Natación artística
|Josefina Paris
|Equipo
| Natación aguas abiertas
|Pilar Cañedo
|10 k
| Pádel
|Camila Belassi
|Dobles femenino
| Pádel
|Camila David De Lima
|Dobles femenino
| Pádel
|Higor Ensslin
|Dobles masculino
| Pádel
|Diego Ramos
|Dobles masculino
| Patín
|Romina Franca
|Libre femenino
| Patín
|Zaira González
|Libre femenino
| Patín
|Mateo Martínez
|Libre masculino
| Pelota vasca
|Leonella Acosta
|Frontball femenino
| Pelota vasca
|Agustín Paglia
|Frontball masculino
| Pelota vasca
|Camila Naviliat
|Paleta goma trinquete femenino
| Pelota vasca
|Sofía Vicente
|Paleta goma trinquete femenino
| Pelota vasca
|Santiago Varela
|Paleta goma trinquete masculino
| Pelota vasca
|Santiago Vidart
|Paleta goma trinquete masculino
| Skate
|Julieta González
|Street femenino
| Skate
|Megan McCubbin
|Street femenino
| Skate
|Máximo Guarino
|Street masculino
| Pentatlón moderno
|Ticiano Castro
|Individual y relevo masculino, relevo mixto
| Pentatlón moderno
|Emiliano Silva
|Individual y relevo masculino
| Pentatlón moderno
|Victoria Gerlachi
|Individual y relevo femenino, relevo mixto
| Pentatlón moderno
|Britney Serena
|Individual y relevo femenino
| Pesas
|María Emilia Sarraute
|-77 k femenino
| Pesas
|Nicolás Pisano
|-85 k masculino
| Remo
|Bruno Cetraro
|Single, doble, cuádruple y ocho con timonel
| Remo
|Felipe Kluver
|Single ligero, doble, cuádruple y ocho con tim.
| Remo
|Luciano García
|Cuatro sin, ocho con y ocho mixto
| Remo
|Martín González
|Cuádruple
| Remo
|Emanuel González
|Doble par ligero
| Remo
|Mauricio López
|Doble par ligero, coastal single y coastal doble
| Remo
|Leandro Rodas
|Dos sin, cuatro sin, ocho mixto, ocho sin
| Remo
|Leandro Salvagno
|Cuádruple y ocho con timonel
| Remo
|Marcos Sarraute
|Cuatro sin, ocho con, ocho mixto, coastal doble
| Remo
|Eric Seawright
|Ocho con timonel
| Remo
|Martín Zócalo
|Dos sin, cuatro sin, ocho mixto, ocho sin, coastal
| Remo
|Nicole Yarzón
|Single peso ligero
| Remo
|Romina Cetraro
|Doble ligero, ocho con, ocho mixto, coastal
| Remo
|Ynela Aires
|Dos sin, cuatro sin, ocho mixto
| Remo
|Tatiana Seijas
|Doble ligero, cuatro sin, ocho mixto y coastal
| Remo
|Zoe Acosta
|Dos sin, cuatro sin, ocho mixto, coastal
| Remo
|Lucía Arrieta
|Cuatro sin y ocho mixto
| Surf
|Inés Beisso
|Longboard femenino
| Surf
|Martín Ottado
|Shortboard masculino
| Surf
|Julián Schweizer
|Longboard masculino
| Tenis
|Francisco Llanes
|Single, doble y doble mixto
| Tenis
|Tomás Zurmendi
|Single y doble
| Tenis
|Juliana Rodríguez
|Single, doble y doble mixto
| Tenis
|Gabriana Muela
|Single y doble
| Taekwondo
|Milagros Álvarez
|Kyorugi 57 a 67 k femenino
| Taekwondo
|María Sara Grippoli
|Kyorugi -49 k femenino
| Taekwondo
|Sofía Briñón
|Poomsae individual femenino
| Taekwondo
|Federico González
|Kyorugi 68 a 80 g masculino
| Taekwondo
|Matías López
|Kyorugi 58 a 68 k masculino
| Taekwondo
|Aharon Rivero
|Kyorugi -58 kg Masculino
| Tenis de mesa
|Pablo Palou
|Individual y equipos
| Tenis de mesa
|Damián Moleda
|Individual, equipos y doble
| Tenis de mesa
|Sebastián Timbal
|Individual, equipos y doble
| Tiro
|Jonathan Ayala
|
10 m rifle de Aire masc. y mixto
|Tiro
|Francisco González
|Trasp masculino
| Tiro
|Rudi Lausarot
|10 m rifle de Aire masculino
| Tiro
|Nicolás Paolino
|10 m rifle de Aire masc. y mixto
| Tiro
|Julieta Mautone
|
10 m pistola de aire fem. y mixto
|Tiro
|Sofía Reyes
|10 m pistola de aire fem. y mixto
| Tiro con arco
|Nicolás Neuschul
|Compuesto individual masculino
| Tiro con arco
|Diego Britos
|
Recurvo individual masculino
|Triatlón
|Santiago Sierra
|
Sprint individual masculino
|Triatlón
|María Clara Zubillaga
|
Sprint individual femenino
|Vela
|Stefano Caiafa
|ILCA 7
| Vela
|Paula Defazio
|ILCA 6
| Vela
|Lucía Koster
|Sunfish femenino
| Vela
|Catalina Limongi
|iQFoil femenino
| Vela
|Alan Mathisson
|Sunfish masculino
| Vela
|Máximo Ortiz
|iQFoil masculino
| Vela
|Ricardo Fabini
|Snipe
| Vela
|Marina Fabini
|Snipe
| Vóleibol playa
|Nicolás Llambías
|Dupla 1
| Vóleibol playa
|Lucas Mocellini
|Dupla 1
| Vóleibol playa
|Luciano Fernández
|Dupla 2
| Vóleibol playa
|Sebastián Rubio
|Dupla 2
| Ajedrez (deporte invitado)
|Daiana De León
|Femenino
| Ajedrez (deporte invitado)
|Diego Carbone
|Masculino