Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 11 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este viernes 11 de setiembre una jornada marcada por el cielo nuboso y cubierto , con presencia de nieblas y neblinas en varias zonas del país y precipitaciones y tormentas aisladas en el norte .

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Las temperaturas máximas oscilarán entre los 15 °C previstos para Montevideo y el área metropolitana y los 19 °C en el norte .

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet pronostica una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C .

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Durante la mañana estará nuboso y cubierto , con neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sureste entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Este: probables lluvias y hasta 16 °C

En el este del país, las temperaturas se ubicarán entre los 7 °C y los 16 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste de entre 10 y 30 km/h.

Las probables lluvias escasas continuarán durante la tarde y la noche. Se esperan vientos del sureste y sur de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste: nieblas y una máxima de 17 °C

Para el oeste, Meteorología prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 17 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla.

Durante la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, aunque sin precipitaciones previstas. Los vientos del sureste alcanzarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Tormentas y lluvias en el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C.

Inumet pronostica para la mañana cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, además de nieblas y neblinas. El viento será del sureste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde y la noche estará nuboso y cubierto y continuarán las precipitaciones. Los vientos soplarán del sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.