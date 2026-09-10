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Buque China Zorrilla llegará a Nueva Palmira este jueves: viaja arriba de un buque de carga y viene desde Australia

El buque carguero que lo transporta deberá sumergirse 19 metros para que la embarcación eléctrica quede a flote

10 de septiembre de 2026 12:52 hs
Buque China Zorrilla de Buquebus

Buque China Zorrilla de Buquebus

Foto: sitio web de Buquebus

El buque China Zorrilla de Buquebus, que es 100% eléctrico, llegará esta tarde del jueves a las costas de Nueva Palmira (Colonia) montado sobre un buque carguero en una travesía que inició en la isla de Tasmania (Australia) y que incluyó el paso por el Estrecho de Magallanes.

Luego de la llegada buque eléctrico a las 17:00, que está sobre el buque carguero Black Marlin, está previsto para los siguientes días un mecanismo de descarga, para que el China Zorrilla llegue al puerto de Colonia del Sacramento "a última hora del día del domingo o primeras luces del día lunes", contó el capitán del puerto de Nueva Palmira Nicolás Suárez.

"El buque va a ser desembarcado mediante una maniobra float-off, que significa que el buque que lo trae debe sumergirse alrededor de 19 metros para que después el China Zorrilla pueda lograr su flotación por sí mismo", agregó Suárez entrevistado por Cadena del Mar.

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"Se espera que entre hoy de noche y mañana ya comiencen con el lastre de los tanques, para (luego) empezar a hacer la maniobra que le llevará entre un día y dos", contó el capitán. Luego el nuevo buque irá hacia el puerto de Colonia, que es su "puerto madre". Allí, la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la UTE realizaron "todas las instalaciones batería" y otros detalles para poder recibir al eléctrico.

El capitán definió este desembarco como "histórico y distinto", porque si bien ya se han realizado este tipo de mecanismos, estos no han sido "a tanta profundidad".

El puerto de Nueva Palmira tiene una profundidad de 20 metros –uno más que lo que se va sumergir el Black Marlin– "más la altura de la marea" que oscila entre 0,60 y 1,40 metros, añadió Suárez

La empresa Buquebus definió al barco como "el buque 100% eléctrico más grande del mundo". La embarcación tiene 130 metros de largo y unos 32 de ancho.

Está construido íntegramente en aluminio naval y tiene capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. El nivel principal cuenta con un espacio comercial de casi 2.300 metros cuadrados y el nivel superior concentrará espacios gastronómicos, áreas comunes y las tres clases de viaje: Turista, Business y Primera.

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