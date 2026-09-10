Diputados aprobó por unanimidad acceso del Casmu al Fondo de Garantía tras alcanzar acuerdo días atrás

La Cámara de Representantes sancionó este martes el proyecto de ley que habilita al Casmu a acceder al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. El texto aprobado establece un monto de hasta 668.289.347 unidades indexadas (UI), más intereses, para la institución.

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El acceso al fondo quedará condicionado a que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), apruebe el plan de reestructuración presentado por el Casmu, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa que regula el fondo.

El proyecto se votó por unanimidad: días atrás, el Frente Amplio y la oposición habían llegado a un acuerdo que incluía varias modificaciones. Uno de los cambios incorporados durante la discusión parlamentaria fue la creación de un mecanismo de seguimiento específico. El Casmu, el MSP y el MEF deberán enviar a la Asamblea General un informe cada tres meses sobre la evolución del plan de reestructuración y la situación económico-financiera de la institución.

Ese reporte deberá incluir, entre otros aspectos, el cumplimiento de las metas y los plazos previstos, la evolución del pasivo garantizado, el uso del Fondo de Garantía, la situación patrimonial y los resultados de la institución, así como las modificaciones relevantes que pueda realizar el Poder Ejecutivo al plan.