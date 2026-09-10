Poder Ejecutivo extiende hasta el 31 de octubre el subsidio de desempleo para trabajadores del Frigorífico Casa Blanca

El Poder Ejecutivo firmó este jueves el proyecto de ley para extender por cuatro meses y por última vez el seguro de paro a los trabajadores del Frigorífico Casa Blanca en Paysandú.
El texto, al que accedió El Observador, faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a “extender por razones de interés general” hasta el 31 de octubre el subsidio por desempleo a unos 420 trabajadores que perdieron su fuente laboral tras el concurso de Fricasa.
El proyecto aclara que la ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del cese de los últimos subsidios, que se habían establecido por ley hasta el pasado 30 de junio.
La Federación Obrera Industria de la Carne y Afines (FOICA) y el sindicato del frigorífico reclamaban desde las últimas semanas la extensión del subsidio.
La empresa afrontó una caída drástica en el volumen de faena y se vio afectada por el caso de Conexión Ganadera, dado que Gustavo Basso le entregaba ganado y llegaron a adeudarle hasta US$ 27 millones.