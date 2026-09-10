Llamado laboral de Aduanas para gestor con sueldo de más de $60 mil: aquí los requisitos y cómo anotarse

La Dirección Nacional de Aduanas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, mantiene abierto un llamado laboral para incorporar personal administrativo en Montevideo y Canelones. El puesto ofrece una remuneración mensual de $60.610 nominales y exige contar únicamente con bachillerato completo.
El llamado, gestionado a través del portal oficial Uruguay Concursa, busca cubrir un total de siete vacantes bajo la modalidad de Contrato de Función Pública. Esta oportunidad laboral está dirigida específicamente a personas amparadas bajo la Ley N° 19.122 de afrodescendientes.
A continuación, se detallan todos los aspectos clave del concurso, las condiciones laborales y el procedimiento para realizar la postulación antes de la fecha de cierre.
Requisitos excluyentes
Para postularse a esta convocatoria de la Dirección Nacional de Aduanas, las personas interesadas deben cumplir de forma obligatoria con las siguientes condiciones:
- Haber aprobado el Bachillerato completo de Enseñanza Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (ex UTU).
- Estar inscripto al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 19.122 de personas afrodescendientes.
- Completar y firmar el Formulario de Declaración Jurada correspondiente, el cual se debe adjuntar a la documentación requerida cuando lo indique el Tribunal.
- No mantener otros vínculos con la Administración Pública que resulten incompatibles, ni percibir pasividad, retiro o subsidio de origen público, salvo las excepciones legales.
Condiciones del cargo
El desempeño de las funciones administrativas se regirá bajo las siguientes pautas establecidas por el organismo:
- Retribución mensual: $60.610 nominales (a valores de enero de 2026).
- Carga horaria: 40 horas semanales efectivas de labor.
- Lugar de desempeño: Departamento de Montevideo o Canelones, específicamente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
- Tipo de contrato: Contrato de Función Pública.
- Duración: El plazo de contratación se determinará en cada caso, con un límite inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años.
- Cantidad de puestos: 7 vacantes disponibles.
Plazos y cómo postularse
El período para realizar la inscripción en línea comenzó el 31 de agosto de 2026 y permanecerá habilitado hasta el próximo 28 de setiembre de 2026.
Las personas interesadas en participar del proceso de selección deben registrarse y postularse a través del portal web de Uruguay Concursa. Es fundamental cargar toda la documentación probatoria requerida en los plazos indicados por el tribunal del concurso para evitar la descalificación del proceso.