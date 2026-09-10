Llamado laboral de Aduanas para gestor con sueldo de más de $60 mil: aquí los requisitos y cómo anotarse

La Dirección Nacional de Aduanas , dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, mantiene abierto un llamado laboral para incorporar personal administrativo en Montevideo y Canelones. El puesto ofrece una remuneración mensual de $60.610 nominales y exige contar únicamente con bachillerato completo.

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El llamado, gestionado a través del portal oficial Uruguay Concursa, busca cubrir un total de siete vacantes bajo la modalidad de Contrato de Función Pública. Esta oportunidad laboral está dirigida específicamente a personas amparadas bajo la Ley N° 19.122 de afrodescendientes.

A continuación, se detallan todos los aspectos clave del concurso, las condiciones laborales y el procedimiento para realizar la postulación antes de la fecha de cierre.

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Para postularse a esta convocatoria de la Dirección Nacional de Aduanas, las personas interesadas deben cumplir de forma obligatoria con las siguientes condiciones:

Haber aprobado el Bachillerato completo de Enseñanza Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (ex UTU).

Estar inscripto al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 19.122 de personas afrodescendientes.

Completar y firmar el Formulario de Declaración Jurada correspondiente, el cual se debe adjuntar a la documentación requerida cuando lo indique el Tribunal.

No mantener otros vínculos con la Administración Pública que resulten incompatibles, ni percibir pasividad, retiro o subsidio de origen público, salvo las excepciones legales.

Condiciones del cargo

El desempeño de las funciones administrativas se regirá bajo las siguientes pautas establecidas por el organismo:

Retribución mensual: $60.610 nominales (a valores de enero de 2026).

$60.610 nominales (a valores de enero de 2026). Carga horaria: 40 horas semanales efectivas de labor.

40 horas semanales efectivas de labor. Lugar de desempeño: Departamento de Montevideo o Canelones, específicamente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Departamento de Montevideo o Canelones, específicamente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Tipo de contrato: Contrato de Función Pública.

Contrato de Función Pública. Duración: El plazo de contratación se determinará en cada caso, con un límite inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años.

El plazo de contratación se determinará en cada caso, con un límite inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años. Cantidad de puestos: 7 vacantes disponibles.

Plazos y cómo postularse

El período para realizar la inscripción en línea comenzó el 31 de agosto de 2026 y permanecerá habilitado hasta el próximo 28 de setiembre de 2026.

Las personas interesadas en participar del proceso de selección deben registrarse y postularse a través del portal web de Uruguay Concursa. Es fundamental cargar toda la documentación probatoria requerida en los plazos indicados por el tribunal del concurso para evitar la descalificación del proceso.