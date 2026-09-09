Fiscal de Lesa Humanidad le pidió a Ferrero un "mínimo respeto" y cuestionó que haya ido al Parlamento a "hablar mal de los compañeros"

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe , pidió a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , un " mínimo respeto " y cuestionó que haya ido al Parlamento a "hablar mal de los compañeros".

Las declaraciones de Perciballe se dan luego de la comparecencia de Ferrero ante la comisión de la Cámara de Senadores que analiza la Rendición de Cuentas .

Allí, la fiscal de Corte —que ocupa el cargo de forma interina, ya que el sistema político no ha alcanzado un acuerdo para designar a un titular— contó que había pedido a una fiscal adscripta de Perciballe que "apoyara" a una de las fiscalías de Homicidios , algo a lo que "gustosamente" el titular de esa sede había accedido, ya que "no tenía tantos juicios".

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" No podemos seguir con una Fiscalía que tenga tantos casos, mientras los otros están yendo todos los días al juzgado con una eterna cantidad de casos ", ejemplificó Ferrero en la comisión, aludiendo a la cantidad de investigaciones que tiene Lesa Humanidad y las que tienen otras fiscalías, como las de Homicidios.

En respuesta a esas declaraciones, Perciballe dijo este miércoles en una entrevista con Lado B de TV Ciudad que "de ninguna manera" Ferrero le pidió su consentimiento.

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“Habló de 20 causas y ninguna fiscalía tiene 20, y menos la de Lesa Humanidad. El ámbito fue muy inadecuado y dijo cosas que no se corresponden con la realidad”, dijo Ricardo Perciballe pic.twitter.com/JKcUFD9FYc — Lado B (@ladobtvciudad) September 9, 2026

"Nunca me llamó. Lo que hizo fue quitarnos a una fiscal adscripta. Yo me comuniqué, no con ella, (sino) con quien lo comunicó, para decirle que aceptábamos eso pero hasta el 18 de setiembre. Hay reglas mínimas de decoro y, además, de diálogo", criticó el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad.

El fiscal dijo que no hay diálogo con Ferrero. "No es que nos llevemos mal. No hay diálogo. No tengo ningún problema con la doctora. Eso es lo que estoy reclamando: un mínimo respeto a la función. Un mínimo respeto a la carrera, a la trayectoria. Un mínimo respeto".

Consultado sobre a qué atribuía estas decisiones de Ferrero, Perciballe dijo que podía "interpretar muchas cosas" pero que prefería mantenerlas en su "fuero íntimo".

"¿Se va al Parlamento, al Senado —nada más y nada menos—, a hablar de Presupuesto y se habla mal de los compañeros y de que no trabajamos o tenemos que trabajar más? Son cosas bastante delicadas", cuestionó.

Para Perciballe el ámbito en el que Ferrero planteó estos temas fue "muy inadecuado" y lo dicho "no se corresponde con la realidad".

"A su vez, choca abiertamente con lo que son las reglas minimas de decoro. Ella tendría que haber planteado al fiscal, a mí en persona... Yo soy de los fiscales más antiguos, más conocidos. Tengo más antigüedad que Ferrero en el ministerio público. Entonces, un mínimo de respeto de llamarme y decirme: 'doctor, ¿hay posibilidad de esto? ¿de aquello?'", pidió el fiscal.

En la sesión de la comisión, Ferrero también aludió a otro fiscal, Alejandro Machado, quien hasta mayo estuvo al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, pero fue trasladado por la fiscal de Corte a la Cibercrimen.

Ferrero dijo en la comisión que esa sede había sido "subrogada momentáneamente por el doctor Gilberto Rodríguez, quien en tres semanas avanzó más que el anterior fiscal en los tres años que estuvo".

Machado respondió a La Diaria a Ferrero.

Allí, declaró que la información de la fiscal era "completamente infundada" y que atentaba contra su "honor y rectitud". Aludió también a los escasos recursos con los que contaba para llevar adelante investigaciones, pese a lo cual logró llevar adelante "ivestigaciones serias, profundas y sustentadas en evidencia sólida e incuestionable", algo que "necesariamente insume tiempo".

Machado dijo que hizo todo lo anterior sin detenerse en la "relevancia política, social o el grado de poder de los imputados y sin aceptar injerencias de ninguna persona”.