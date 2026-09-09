Racing 1-2 Central Español por Copa AUF Uruguay EN VIVO: seguí todos los partidos de este miércoles por la fase de grupos

Con cinco partidos prosigue este miércoles la disputa de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay.
Racing y Central Español se enfrentan en el Parque Osvaldo Roberto desde la hora 15.00.
Franco Muñoz convirtió el 1-0 para Central Español, Iván Manzur igualó en el primer tiempo para Racing y en el segundo tiempo Central se puso 2-1 con un gol en contra.
Así comenzó jugando Racing, con un equipo alternativo:
Central Español formó así:
A la misma hora, Boston River se mide con Colón en el Saroldi. Ambos comparten el grupo 6 con Fénix y Liverpool.
Así arrancó Boston River:
Así lo hizo Colón:
Cerro Largo recibe a Defensor Sporting en el Ubilla de Melo a las 19.45. Ambos comparten el grupo 2 con Plaza Colonia y Rentistas.
A las 20.00, Deportivo Maldonado se mide de local contra Wanderers en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado. Ambos comparten el grupo 3 con Cerro y Cerrito.
A la misma hora, Terremoto y Bella Vista juegan en Las Acacias en duelo eliminatorio a un solo partido entre equipos de la Divisional C.