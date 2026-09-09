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Racing 1-2 Central Español por Copa AUF Uruguay EN VIVO: seguí todos los partidos de este miércoles por la fase de grupos

Seguí todos los resultados de los cinco partidos que se juegan este miércoles por Copa AUF Uruguay

9 de septiembre de 2026 15:23 hs
Iván Manzur

Iván Manzur

Foto: @CopaAUFUruguay
Nicolás Siri

Nicolás Siri

Foto: @bostonriver
Exequiel Mereles

Exequiel Mereles

Foto: @CopaAUFUruguay
Franco Muñoz

Franco Muñoz

Foto: @CopaAUFUruguay

Con cinco partidos prosigue este miércoles la disputa de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay.

Racing y Central Español se enfrentan en el Parque Osvaldo Roberto desde la hora 15.00.

Franco Muñoz convirtió el 1-0 para Central Español, Iván Manzur igualó en el primer tiempo para Racing y en el segundo tiempo Central se puso 2-1 con un gol en contra.

Así comenzó jugando Racing, con un equipo alternativo:

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Central Español formó así:

A la misma hora, Boston River se mide con Colón en el Saroldi. Ambos comparten el grupo 6 con Fénix y Liverpool.

Así arrancó Boston River:

Así lo hizo Colón:

Cerro Largo recibe a Defensor Sporting en el Ubilla de Melo a las 19.45. Ambos comparten el grupo 2 con Plaza Colonia y Rentistas.

A las 20.00, Deportivo Maldonado se mide de local contra Wanderers en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado. Ambos comparten el grupo 3 con Cerro y Cerrito.

A la misma hora, Terremoto y Bella Vista juegan en Las Acacias en duelo eliminatorio a un solo partido entre equipos de la Divisional C.

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