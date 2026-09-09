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Capitán dentro y fuera de la cancha: el análisis de Cadena SER de España sobre la dura autocrítica de Federico Valverde con Real Madrid

Más allá de que fue elegido el mejor jugador de la cancha por la organización de la Champions League en el triunfo ante Inter de Milán con un gol suyo, el uruguayo fue muy claro en sus conceptos

9 de septiembre de 2026 15:15 hs
Federico Valverde con Real Madrid

Federico Valverde con Real Madrid

El debut victorioso del Real Madrid ante el Inter de Milán en la Champions League dejó sensaciones encontradas en el Santiago Bernabéu, pero situó a Federico Valverde en el centro de los reflectores.

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Los análisis tácticos de Federico Valverde en el debut de la Champions League con Real Madrid

En los análisis posteriores al encuentro, la cadena radial SER subrayó cómo Federico Valverde no buscó excusas para maquillar el discreto tramo final de Real Madrid.

La prensa española ponderó su autocrítica como una muestra de jerarquía y honestidad brutal.

En programas y notas de Cadena SER se remarcó que, mientras otros futbolistas prefieren eludir los cuestionamientos tras sumar tres puntos, Valverde dio la cara y asumió el costo del desorden colectivo.

El uruguayo dejó claro que ganar no basta si el funcionamiento se aleja de la exigencia del club.

Con su firme postura en la zona mixta, Valverde terminó de consolidarse no solo como un pilar en el terreno de juego, sino como la voz de mando y el verdadero termómetro del vestuario blanco.

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