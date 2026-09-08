Federico Valverde fue elegido por la organización el mejor de la cancha en Real Madrid vs Inter de Milán por Champions League, pero la prensa española lo criticó

Federico Valverde fue elegido por la organización como el Mejor Jugador de la cancha en el triunfo de Real Madrid ante Inter de Milán este martes por 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. No obstante ello, el futbolista admitió que el premio lo tendría que compartir con el arquero Thibaut Courtois, quien salvó varias situaciones de gol, a la vez que la prensa española no lo puntuó tan bien por su rendimiento.

A su vez, le batió el récord a Luis Suárez como el futbolista uruguayo con más partidos en la Champions League.

Valverde habló tras recibir su premio en la cancha. "No, no me lo creo, la verdad. Hicimos una gran primera parte. Este premio también es para compartir con Thibaut (Courtois] porque hizo mucho mérito. Nos ha salvado, ha hecho una actuación tremenda, entonces creo que este premio también es de él", dijo el capitán de Real Madrid.

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Y añadió: "Al final, tuvimos ocasiones, pero siempre jugando a nuestro juego. Cuando ya el segundo tiempo no jugamos a nuestro juego, sufrimos mucho. No tiene que pasar, menos de local. Teníamos que haber impuesto nuestro juego. Nos apuramos mucho a la hora de definir las jugadas, de atacar, no teníamos esa paciencia de tener un poco la pelota y jugar y descansar un poco, sobre todo los de atrás Eso llevó a hacer que el partido fuera loco y estuviéramos siempre defendiendo".

Lautaro Martínez de Inter de Milán discute ante Federico Valverde de Real Madrid en el partido por la Champions League FOTO: AFP

Sobre lo que les pidió José Mourinho en el entretiempo, explicó que les dijo "muy claro que tuviéramos un poco más la pelota, sobre todo en su campo. Jugar mucho más, tener tranquilidad y es lo que no hicimos. Al final hay que ser autocríticos. Es verdad que hemos ganado y es importante empezar ganando, pero nosotros los jugadores tenemos que ser conscientes de que hicimos una segunda parte mala, que nos hemos dedicado a hacer otro juego, el juego de ellos, y no hicimos un gran partido".

"Hemos tenido muchas ocasiones, pero no jugando a nuestro juego, sino con contragolpes, errores de ellos que quedaban muy mal parados atrás. ¿Que hemos creado ocasiones de gol? Sí, bastantes, pero también hemos sufrido mucho", añadió.

Lo que dijo la prensa española sobre Federico Valverde

Los principales diarios deportivos españoles señalaron a Thibaut Courtois como el mejor jugador de la cancha.

A su vez, Federico Valverde tuvo un rendimiento de aceptable hacia abajo de acuerdo con los puntajes, más allá de su gol.

Así vio el diario Marca al uruguayo: "PRIMERA PARTE: Muy comprometido en las ayudas y correcciones defensivas. Buena acción defensiva para interceptar una arrancada de Diouf. La fe que pone siempre en la presión tuvo una recompensa inesperada. Su agresividad en la presión tuvo premio en el 2-0, robando el balón al meta Josep Martínez y marcando. NOTA DEL PRIMER TIEMPO: 7".

Federico Valverde celebra su gol para Real Madrid ante Inter de Milán por la Champions Leagua FOTO: AFP

Y prosigue: "SEGUNDA PARTE: Con el partido roto y con muchos jugadores del Madrid a la carrera en busca de la contra definitiva, se contuvo para las vigilancias porque el Inter no dejó de amenazar en ningún momento. La conexión con Trent no terminó de funcionar y le obligó a un esfuerzo extra. NOTA FINAL: 6".

Por su parte, el diario deportivo AS fue contundente y solo lo puntuó con un 4.

"Valverde: el gol maquilla otra actuación a la que empezaba a rodear el runrún. Porque la falta de gobernancia en el centro del campo es, en gran medida, su responsabilidad. Y es una situación idéntica a la de Trent: desde el 2-0 el viento sopló a favor y se alivió el mal sabor de boca, pero los síntomas hasta entonces estaban siendo muy malos. Enmienda a la parcialidad que fue el autor del segundo gol con una presión a Josep Martínez que, aunque contó con su inestimable colaboración, también hay que apuntar a Fede. Porque fue a presionar. Creyó, cuando otros no lo hacen. Nota: 4".