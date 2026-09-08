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Federico Valverde entró en la historia: superó un récord de Luis Suárez en la Champions League

El capitán de la selección uruguaya fue un puntal en el mediocampo de Real Madrid ante Inter de Milán

8 de septiembre de 2026 17:46 hs
Federico Valverde celebra su gol para Real Madrid ante Inter de Milán por la Champions League

Federico Valverde celebra su gol para Real Madrid ante Inter de Milán por la Champions League

FOTO: AFP

Federico Valverde sigue agigantando su leyenda en el fútbol mundial. En el triunfo 2-1 de Real Madrid ante Inter de Milán de este martes por la Champions League, el mediocampista alcanzó los 80 partidos en la máxima competición de clubes de Europa, transformándose en el futbolista uruguayo con más presencias en la historia del torneo.

Con este encuentro, Valverde dejó atrás la marca de 79 partidos que ostentaba Luis Suárez.

A diferencia de El Pistolero o de Edinson Cavani, cuyos registros se repartieron entre varios clubes europeos, la totalidad de los partidos del capitán de Real Madrid han sido defendiendo la camiseta merengue, donde ya conquistó dos trofeos continentales.

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El récord de Federico Valverde

A sus 28 años, Federico Valverde lidera una lista repleta de figuras históricas del fútbol uruguayo en la Champions League:

1) Federico Valverde: 80 partidos (Real Madrid)
2) Luis Suárez: 79 partidos (Ajax, Barcelona, Atlético de Madrid)
3) Edinson Cavani: 70 partidos (Napoli, PSG, Manchester United)
4) José María Giménez: 69 partidos (Atlético de Madrid)
5) Diego Godín: 64 partidos (Villarreal, Atlético de Madrid, Inter)
6) Maximiliano Pereira: 63 partidos (Benfica, Porto)
7) Paolo Montero: 58 partidos (Juventus)

Con contrato vigente y un rol protagónico e indiscutido en la estructura táctica de la Casa Blanca, Valverde promete estirar este récord a cifras casi inalcanzables para las próximas generaciones.

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