Uruguay campeón por primera vez en su historia en handball: conquistó el IHF Nations Trophy en Perú

La selección uruguaya de handball conquistó el domingo el IHF Nations Trophy disputado en Perú, un torneo creado para naciones en desarrollo y que se realizó también en Asia, África, Oceanía y Centroamérica. La conquista representó la primera coronación oficial en la historia para una selección uruguaya en sala.
El entrenador Leonardo Puñales conformó el plantel con la base del que disputará los Juegos Odesur de Santa Fe (12 al 26 de setiembre) y le dio también oportunidad a varias jugadoras jóvenes.
El equipo ganó cómodamente el grupo al derrotar 46-8 a Bolivia y 40-10 a Perú, colocándose en semifinales.
Ahí superó a Venezuela 32-15 y el domingo, en la final, dio cuenta de Chile por 19-15.
También jugaron el certamen Ecuador y Colombia. De estos rivales, solo Chile es para Uruguay un rival con el cual se mide con posibilidades de ganar o perder. Con el resto de los otros equipos jugó pocas veces en la historia y les ganó siempre por amplio margen.
El plantel campeón de la IHF Nations Trophy
|Jugadora
| Equipo
|3- Sabrina Grieco
|Goes
| 4- Martina Barreiro
|Goes
| 5- Manuela Machado
|Layva
| 8- Paulina Ferro
|Náutico
| 9- Rosina González
|Layva
| 10- Martina Tapia
|Jockey Club (Argentina)
| 13- Maite Pessina
|Layva
| 14- Catalina Galán
|Layva
| 17- Julieta Iturriaga
|Scuola Italiana
| 18- Sabrina Golda
|Náutico
| 19- Magdalena Guichón
|Scuola Italiana
| 20- Ana Álvarez De Ron
|Goes
| 22- Agustina Modernell
|Layva
| 27- Paula Eastman
|Layva
| 35- María Inés Aicardi
|Layva
| 72- Victoria Liguori
|Unión Santa Rosa-Shangrilá
Federico Del Negro, Mauricio Oliveri, Ignacio Cabrera, Leonardo Puñales y Andrea Beltrán
A Puñales lo acompañaron en el cuerpo técnico Ignacio Cabrera como ayudante técnico, Federico Del Negro de psicólogo, Mauricio Oliveri como preparador físico y Andrea Beltrán como doctora.
El camino de Uruguay al título
Grupo: Bolivia 46-8 (Paulina Ferro 6, Sabrina Grieco 6, Martina Barreiro 5, Maite Pessina 5, Catalina Galán 5, Julieta Iturriaga 5, Paula Eastman 5, Manuela Machado 2, Rosina González 2, Sabrina Golda 2, Victoria Liguori 2 y Martina Tapia 1) MVP: Ferro
Grupo: Perú 40-10 (Martina Barreiro 10, Maite Pessina 6, Julieta Iturriaga 6, Paula Eastman 4, Victoria Liguori 4, Paulina Ferro 3, Manuela Machado 3, Sabrina Grieco 1, Rosina González 1, Sabrina Golda 1 y Martina Tapia 1) MVP: Barreiro
Semifinal: Venezuela 32-15 (Paula Eastman 6, Manuela Machado 5, Martina Barreiro 4, Sabrina Grieco 3, Catalina Galán 3, Paulina Ferro 3, Victoria Liguori 3, Maite Pessina 2, Sabrina Golda 2 y Julieta Iturriaga 1) MVP: Eastman
Final: Chile 19-15 (Sabrina Grieco 5, Paula Eastman 5, Rosina González 2, Martina Tapia 2, Manuela Machado 2, Maite Pessina 1, Sabrina Golda 1 y Julieta Iturriaga 1) MVP: Grieco
La distinción especial para Agustina Modernell y el impacto histórico
Agustina Modernell fue elegida como la mejor golera del campeonato, mientras que Chile tuvo a la mejor jugadora del certamen, Francisca Parra.
Modernell, de 30 años, se formó en AEBU, pasó por AC Life Style Erice de Italia, Balonmano Pereda de España, defiende a Layva, fue campeona de América en 2025 con su equipo y también fue elegida como mejor golera, supo ser modelo y es abogada. Además, tiene una escuela de formación de goleros.
Este título es el primero de la historia para el handball sala de Uruguay que en 2011 conquistó un Panamericano U16, en cadetas, en Guadalajara pero en un torneo que no fue organizado por el que entonces era el ente rector del handball a nivel de las Américas, la Confederación Panamericana, y fue un certamen en el que el equipo dirigido por Miguel Berger derrotó a dos selecciones distintas de México y a Canadá.
En beach handball, Uruguay fue campeón panamericano en 2004 derrotando a Brasil en la final, en torneo jugado en Playa Pocitos.
El plantel para los Juegos Odesur
Galán, Barreiro, Iturriaga, González, Grieco, Eastman, Machado, Pessina, Golda, Guichón y Modernell se mantienen para los Juegos Odesur y a esa lista se unen Catalina Tournier, Julieta Pessina y Belén López.
Las que no estarán en Santa Fe son Paulina Ferro, Martina Tapia, Ana Álvarez De Ron, María Inés Aicardi y Victoria Liguori.
Uruguay jugará el miércoles 16 de setiembre contra Perú y en los días siguientes lo hará con Colombia, Argentina, Paraguay y Chile.
Los dos primeros se clasificarán a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.