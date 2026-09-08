Uruguay campeón por primera vez en su historia en handball: conquistó el IHF Nations Trophy en Perú

La selección uruguaya de handball conquistó el domingo el IHF Nations Trophy disputado en Perú, un torneo creado para naciones en desarrollo y que se realizó también en Asia, África, Oceanía y Centroamérica. La conquista representó la primera coronación oficial en la historia para una selección uruguaya en sala.

El entrenador Leonardo Puñales conformó el plantel con la base del que disputará los Juegos Odesur de Santa Fe (12 al 26 de setiembre) y le dio también oportunidad a varias jugadoras jóvenes .

El equipo ganó cómodamente el grupo al derrotar 46-8 a Bolivia y 40-10 a Perú , colocándose en semifinales.

Ahí superó a Venezuela 32-15 y el domingo, en la final, dio cuenta de Chile por 19-15.

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También jugaron el certamen Ecuador y Colombia. De estos rivales, solo Chile es para Uruguay un rival con el cual se mide con posibilidades de ganar o perder. Con el resto de los otros equipos jugó pocas veces en la historia y les ganó siempre por amplio margen.

El plantel campeón de la IHF Nations Trophy

Jugadora Equipo 3- Sabrina Grieco Goes 4- Martina Barreiro Goes 5- Manuela Machado Layva 8- Paulina Ferro Náutico 9- Rosina González Layva 10- Martina Tapia Jockey Club (Argentina) 13- Maite Pessina Layva 14- Catalina Galán Layva 17- Julieta Iturriaga Scuola Italiana 18- Sabrina Golda Náutico 19- Magdalena Guichón Scuola Italiana 20- Ana Álvarez De Ron Goes 22- Agustina Modernell Layva 27- Paula Eastman Layva 35- María Inés Aicardi Layva 72- Victoria Liguori Unión Santa Rosa-Shangrilá

Federico Del Negro, Mauricio Oliveri, Ignacio Cabrera, Leonardo Puñales y Andrea Beltrán

A Puñales lo acompañaron en el cuerpo técnico Ignacio Cabrera como ayudante técnico, Federico Del Negro de psicólogo, Mauricio Oliveri como preparador físico y Andrea Beltrán como doctora.

El camino de Uruguay al título

Grupo: Bolivia 46-8 (Paulina Ferro 6, Sabrina Grieco 6, Martina Barreiro 5, Maite Pessina 5, Catalina Galán 5, Julieta Iturriaga 5, Paula Eastman 5, Manuela Machado 2, Rosina González 2, Sabrina Golda 2, Victoria Liguori 2 y Martina Tapia 1) MVP: Ferro

Grupo: Perú 40-10 (Martina Barreiro 10, Maite Pessina 6, Julieta Iturriaga 6, Paula Eastman 4, Victoria Liguori 4, Paulina Ferro 3, Manuela Machado 3, Sabrina Grieco 1, Rosina González 1, Sabrina Golda 1 y Martina Tapia 1) MVP: Barreiro

Semifinal: Venezuela 32-15 (Paula Eastman 6, Manuela Machado 5, Martina Barreiro 4, Sabrina Grieco 3, Catalina Galán 3, Paulina Ferro 3, Victoria Liguori 3, Maite Pessina 2, Sabrina Golda 2 y Julieta Iturriaga 1) MVP: Eastman

Final: Chile 19-15 (Sabrina Grieco 5, Paula Eastman 5, Rosina González 2, Martina Tapia 2, Manuela Machado 2, Maite Pessina 1, Sabrina Golda 1 y Julieta Iturriaga 1) MVP: Grieco

La distinción especial para Agustina Modernell y el impacto histórico

Agustina Modernell Foto: Handball Perú

Agustina Modernell fue elegida como la mejor golera del campeonato, mientras que Chile tuvo a la mejor jugadora del certamen, Francisca Parra.

Modernell, de 30 años, se formó en AEBU, pasó por AC Life Style Erice de Italia, Balonmano Pereda de España, defiende a Layva, fue campeona de América en 2025 con su equipo y también fue elegida como mejor golera, supo ser modelo y es abogada. Además, tiene una escuela de formación de goleros.

Este título es el primero de la historia para el handball sala de Uruguay que en 2011 conquistó un Panamericano U16, en cadetas, en Guadalajara pero en un torneo que no fue organizado por el que entonces era el ente rector del handball a nivel de las Américas, la Confederación Panamericana, y fue un certamen en el que el equipo dirigido por Miguel Berger derrotó a dos selecciones distintas de México y a Canadá.

En beach handball, Uruguay fue campeón panamericano en 2004 derrotando a Brasil en la final, en torneo jugado en Playa Pocitos.

El plantel para los Juegos Odesur

Galán, Barreiro, Iturriaga, González, Grieco, Eastman, Machado, Pessina, Golda, Guichón y Modernell se mantienen para los Juegos Odesur y a esa lista se unen Catalina Tournier, Julieta Pessina y Belén López.

Las que no estarán en Santa Fe son Paulina Ferro, Martina Tapia, Ana Álvarez De Ron, María Inés Aicardi y Victoria Liguori.

Uruguay jugará el miércoles 16 de setiembre contra Perú y en los días siguientes lo hará con Colombia, Argentina, Paraguay y Chile.

Los dos primeros se clasificarán a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.