Selección femenina de handball U18 ganó dos partidos en el Mundial y Fiorella Olmos terminó top 10 en goleadoras y tercera en asistencias

La selección uruguaya U18 de handball cerró el sábado su participación en el Mundial de la rama femenina disputado en Rumania cumpliendo la tradición de ganar partidos a este nivel.

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Esta fue la cuarta participación de Uruguay en mundiales U18 en la rama femenina. Tanto en República Dominicana 2010, como en Montenegro 2012 y Macedonia 2022, la celeste había ganado uno o dos partidos. En esta ocasión se llevó dos triunfos, igualando la marca de Montenegro 2012.

El equipo dirigido por Gerónimo Goyoaga , con Diego Falabrino de asistente, compartió grupo con Rumania, China y Kazajistán. Perdió los dos primeros -lógicamente, porque son potencias de este deporte- y estuvo a un mejor cierre de pasar a la main round, pero terminó cayendo por un gol con las kazajas.

Eso lo mandó a jugar la President's Cup entre los ocho equipos peor colocados entre los 32 participantes.

La selección uruguaya de básquetbol terminó sexta en el Sudamericano femenino con un partido ganado, ante Chile, y Florencia Niski fue la más destacada

Uruguay vicecampeón mundial master de hockey sobre césped en Róterdam: la categoría +45 años jugó un torneo memorable, la +40 tuvo a la goleadora del certamen y la +50 derrotó a Países Bajos

Ahí perdió con Túnez y Canadá, en marcadores apretados, pero donde nuevamente los rivales le cerraron mejor los partidos.

Para evitar los dos últimos puestos, las celestes vapulearon a Fiyi, el rival que estuvo más lejos del nivel en todo el certamen.

Por el puesto 29 se le ganó a Uzbekistán 33-27.

El plantel de Uruguay en el Mundial U18 de handball

La U18 de Uruguay en handball Foto: @fuhandball

Jugadora Goles 1- Valentina Champret Golera 2- Fiorella Olmos 45 3- Florencia Benítez 10 5- Carmela Fernández 3 8- Josefina Henaise 1 10- Melina Pérez 25 12- Priscila Rojo 12 14- Guillermina Vidal 9 16- Federica Carbajal 5 20- Jimena Amado 2 22- Antonella Martí 20 23- Fiorella Azurica 9 24- Serena Epherre 16 29- Joaquina Testorelli 5 33- Julietta Villar 23 34- Isabella Leita 5 77- Ivana Viñas Golera

Los partidos de Uruguay y sus goles

Rumania 16-30 (Olmos 4, Martí 4, Villar 3, Vidal 2, Pérez 1, Rojo 1, Epherre 1)

China 22-34 (Olmos 8, Rojo 3, Pérez 2, Vidal 2, Azurica 2, Epherre 2, Benítez 2, Leita 1)

Kazajistán 25-26 (Olmos 6, Rojo 3, Testorelli 3, Pérez 2, Azurica 2, Villar 2, Vidal 1, Martí 1, Epherre 1, Benítez 1, Leita 1, Fernández 1, Henaise 1)

Túnez 19-23 (Olmos 7, Leita 3, Vidal 2, Rojo 1, Amado 1, Martí 1, Azurica 1, Epherre 1, Testorelli 1, Villar 1)

Canadá 20-22 (Olmos 5, Pérez 4, Villar 4, Azurica 3, Epherre 2, Martí 1, Testorelli 1) MVP: Fiorella Olmos

Fiyi 55-9 (Martí 11, Pérez 9, Olmos 8, Epherre 6, Benítez 6, Rojo 4, Villar 3, Carbajal 3, Vidal 2, Fernández 2, Amado 1) MVP: Antonella Martí

Uzbekistán 33-27 (Villar 10, Pérez 7, Olmos 7, Epherre 3, Carbajal 2, Martí 2, Azurica 1, Benítez 1) MVP: Julietta Villar

La espectacular actuación de Fiorella Olmos

Fiorella Olmos, armadora central que en Uruguay juega en Cevven, fue la gran figura de Uruguay al anotar 45 goles en 7 partidos.

Se trata de la segunda mejor marca goleadora de una uruguaya en un Mundial U18 tras los 53 goles de Alejandra Scarrone en 2012.

Scarrone marcó esos goles en seis partidos lo que le da un promedio de 8,83 tantos por encuentro, mientras que Olmos promedió 6,43.

Con 16 años, Scarrone había sido mundialista en 2010 donde metió siete goles por lo que es la máxima goleadora histórica con 60 tantos.

Olmos dio 35 asistencias y terminó tercera en el Mundial, lo cual destaca otra de las grandes facetas de su juego: su visión para habilitar compañeras.

Además terminó quinta en pelotas recuperadas, con 14 robos.

Doce veces generó sanciones de 2 minutos (salidas transitorias de la cancha por ese lapso por una infracción dura) en las rivales, siendo tercera en esa estadística y por contrapartida fue castigada seis veces con 2 minutos, quinta en las estadísticas.

Estadísticas que valorizan la actuación de Uruguay en el Mundial

Por primera vez Uruguay terminó un Mundial con marca positiva en saldo de goles: +19. Mucho tuvo que ver en eso el haber enfrentado a Fiyi. Hasta ahora la mejor marca de saldo de goles era -24, de República Dominicana 2010.

Terminó en el puesto 29 mejorando el escalafón 31 de Macedonia 2022 donde solo se le ganó a Argelia.

Antonella Martí, ante Fiyi, y Julietta Villar, contra Uzbekistán, marcaron 11 y 10 goles, respectivamente, logrando lo que solamente antes habían conseguido Ale Scarrone contra Corea del Sur en 2012, con 14 goles, la propia Scarrone contra Congo ese mismo año, con 12, y República Checa con 10, además de Agustina Colamonici ante Angola en 2010, llegando a la centena o más de de anotaciones.

Ante Fiyi, Uruguay logró su mejor cantidad anotadora en un partido (55) y venció por su mayor diferencia (+46).

Los 190 goles a favor son la mejor marca anotadora en un Mundial aunque promedialmente fue mejor lo de República Dominicana 2010 con un promedio de goles de 29,8 por partido.