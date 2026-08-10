Con una millonaria opción de compra, Barcelona confirmó la cesión de Ronald Araujo a Liverpool; mirá los detalles

El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo jugará cedido la próxima temporada en el Liverpool , según ha anunciado este lunes el club español.

La entidad inglesa asumirá íntegramente la ficha de futbolista y el acuerdo incluye una opción de compra de 55 millones de euros a final de curso.

La cesión de Araujo es hasta el 30 de junio de 2027.

Araujo, de 27 años, tomó la decisión de salir del club catalán tras reunirse con su entrenador, Hansi Flick, quien le trasladó que la campaña que viene no tendría el protagonismo que el jugador deseaba y que, sobre el papel, sí le ofrecerá el Liverpool.

Ronald Araujo, cedido al Liverpool FC El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027. ¡Mucha suerte, Ronald! pic.twitter.com/pxX9G6qU5Y

Lo que dijo Virgil Van Dijk, excompañero de Darwin Núñez y capitán de Liverpool, sobre la llegada de Ronald Araujo a los reds

"Ellos son especiales": el mensaje de Darwin Núñez a Ronald Araujo deseándole éxitos en Liverpool y destacando a sus hinchas, a la espera del anuncio oficial

El internacional charrúa, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2031, se despidió el sábado por la mañana de sus compañeros y voló el domingo a Inglaterra para someterse a la protocolaria revisión médica.

Preguntado por su salida, Flick lamentó el pasado sábado que es "un pena" no haber poder "incluir" al zaguero uruguayo en el equipo como él hubiera deseado.

Ronald Araujo y Hansi Flick EFE/ Alejandro García

"Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo", valoró el alemán.

La carrera de Ronald Araujo

Araujo fichó en el verano de 2018 por el Barça B procedente del Boston River, ascendió al primer equipo en el curso 2020-21 y al año siguiente se consolidó en el eje de la zaga por su potencia física, dominio del juego aéreo y capacidad de corrección.

La influencia del zaguero en el vestuario creció hasta alcanzar el rol de capitán, pero en los últimos años fue perdiendo protagonismo, mermado por las lesiones y señalado por ciertos errores en partidos importantes. Una pérdida de confianza que le llevó a estar de baja por problemas de salud mental durante más de un mes la temporada pasada.

Watch Ronald Araujo's first interview after signing on loan for the Reds over on All Red Video — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

En declaraciones a los medios de comunicación de su nuevo equipo, Araujo se mostró "emocionado" por jugar en un "gran club con tanta historia" como el Liverpool, y aseguró que la decisión de recalar en Anfield fue "ideal" y "necesaria" en este punto de su carrera.

Por su parte, los 'reds', entrenados por el vasco Andoni Iraola, buscaban un defensa tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid y la reciente lesión de Joe Gomez, que había dejado al veterano Virgil van Dijk como único central sano de la plantilla junto a los jóvenes Giovanni Leoni, de 19 años, y Jeremy Jacquet, de 21.

We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance pic.twitter.com/RGfTzawvqR — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

En clave azulgrana, la salida de Araujo deja a Pau Cubarsí, Eric Garcia, que también puede jugar en el lateral derecho, Andreas Christensen y el reconvertido Gerard Martín como los centrales de la plantilla, aunque el lateral Jules Kounde también ha actuado en esta posición en el pasado y el central zurdo del filial Álvaro Cortés gusta a Flick.

EFE