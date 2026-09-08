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El insólito gol que convirtió Federico Valverde para Real Madrid vs Inter de Milán por la Champions League; mirá el video

El volante uruguayo volvió a ser fundamental para el equipo del cual es el capitán en este debut en la nueva temporada del máximo torneo continental de Europa

8 de septiembre de 2026 17:57 hs

Federico Valverde volvió a jugar con Real Madrid por la Champions League este martes en el Estadio Santiago Bernabéu ante Inter de Milán y convirtió el segundo tanto del equipo para el transitorio 2-0, en el triunfo sobre los italianos por 2-1.

Cuando iban 22 minutos, el uruguayo presionó bien arriba y fue a marcar al arquero del conjunto italiano, el español Josep Martínez y cuando este intentó eludirlo con la pelota, se la quitó y de esa manera llegó su gol que fue bastante insólito.

Previamente, Kylian Mbappé, como es su tradición en todos los torneos, ya había puesto el 1-0 para el equipo de José Mourinho.

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Real Madrid muy superior

La primera parte terminó con victoria de Real Madrid por 2-0 ante Inter de Milán por la primera fecha de la fase de series de la Champions League.

Los merengues manejaron la pelota y estuvieron más cerca de terminar el período inicial con una goleada.

Federico Valverde tuvo una nueva oportunidad sobre los 71 minutos cuando le pegó desde el borde del área, pero un rival metió la cabeza ante su tremendo remate y más allá de que quedó aturdido, salvó a su equipo del tercero.

Pero sobre los 75' tras un desborde de Lautaro Martínez, Inter de Milán llegó al descuento a través de Carlos Augusto.

De allí al final, Real Madrid pasó algún sofocón, pero el conjunto italiano no llegó al empate, por lo que los de José Mourinho empezaron con el pie derecho.

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