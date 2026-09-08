"Hay puestos que faltan": la preocupación de Daniel Carreño por una zona del equipo de Nacional en la que cuenta con pocos jugadores y que puede tener más bajas

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño , tiene cierta preocupación por un sector del equipo en el que entiende que le faltan jugadores, lo que puede empeorarse en el correr de las próximas semanas.

Como el propio DT lo manifestó este lunes en una aparición radial que realizó, se trata de la zona de los zagueros centrales.

“No tenemos defensas”, expresó Carreño en el cierre de una entrevista en radio Carve Deportiva, donde en un par de ocasiones se refirió al tema y deslizó comentario al respecto.

Luego, al hablar de la gerencia deportiva, antes de que se designara a Pablo Álvarez, reconoció que el cargo vacante complicaba su trabajo. “Hay puestos que faltan”, comentó, sobre su plantel. Y también dijo: “Rafael García no tiene zagueros, yo tampoco” , en referencia a lo que le pasaba al DT de Tercera división y también a él en Primera.

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Francisco Calvo se mete cada vez más en el corazón del hincha tricolor pero en Nacional hay preocupación por su convocatoria a la selección

Los defensas con los que cuenta

Con Sebastián Coates lesionado por un “problema de rodilla”, como dijo el entrenador luego del partido ante Juventud, Nacional contó este martes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con tres zagueros centrales con experiencia en el plantel: Francisco Calvo, Agustín Rogel y Tomás Viera.

Frente a los pedrenses, la zaga fue con Coates y Calvo, con Viera en el lateral izquierdo, puesto en el que jugó el clásico ante Peñarol.

Sebastián Coates Foto: Enzo Santos/Focouy

Con la salida de Coates en el entretiempo, luego de que a los 30 minutos le avisara al cuerpo técnico que tenía molestias en su rodilla, en su lugar entró Rogel.

La presencia del capitán tricolor en el partido ante Wanderers del próximo sábado está en duda, luego de que este martes entrenara en forma diferenciada en el comienzo de la semana en el predio tricolor.

Tomás Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

En caso de que no llegue, de cara al partido ante los bohemios Carreño puede repetir la zaga con la que terminó ante Juventud, con Rogel y Calvo.

Otra opción es que Viera, que es zurdo al igual que calvo, vuelva a la zaga e ingrese un lateral izquierdo, como podría ser Camilo Cándido, de quien el DT dijo que venía pidiendo cancha para sumar más minutos.

Sin Calione y con pruebas de juveniles

En el reciente período de pases que acaba de finalizar Nacional tuvo la baja de Paolo Calione, uno de los defensas del plantel, que se fue cedido al fútbol de Catar.

Las felicitaciones de Marcelo Bielsa Foto: @Uruguay

Su salida no fue cubierta en el mercado y en caso de que quisieran traer un jugador para esa zona tendría que ser en calidad de libre.

En el pasado partido ante River Plate por la Copa AUF Uruguay, en la que suele colocar a un equipo alternativo, Carreño probó a Juan Ignacio García, quien es volante central, como zaguero, en dupla con Rogel, y el juvenil sintió el cambio de posición, sin tener un rendimiento aceptable.

Maximiliano Noble, Juan Ignacio García y Christian Tabó Foto: Dante Fernández/Focouy

Otra de las variantes que tiene para la defensa es la de Luciano Rodríguez, juvenil que fue anunciado como citado a la selección uruguaya sub 20 para los Juegos Odesur, pero que desde Nacional no lo cedieron porque lo tienen en cuenta en Primera ante la ausencia de zagueros.

Luciano Rodríguez Foto: @Nacional

El defensa debutó por la Copa AUF Uruguay ante Albion y lo hizo en el lateral derecho, e ingresó por Juan García ante River Plate.

Calvo en la mira de la selección de Costa Rica

Los buenos rendimientos de Francisco Calvo dan casi por hecho que será convocado por la selección de Costa Rica para la próxima Fecha FIFA de fines de setiembre (los días 24 y 27) y principios de octubre (1° y 4).

En Nacional están al tanto y el propio Carreño entabló contactos con el DT de los ticos, el argentino Fernando Batista, para ver si es posible que el zaguero no esté en el últimos de los cuatro partidos que jugarán por la Liga de Naciones de Concacaf, ante Haití el 4 de octubre, para que pueda regresar lo antes posible a Uruguay y estar a la orden ante Montevideo City Torque.

Francisco Calvo celebra su gol en el clásico ante Peñarol con Emiliano Ancheta Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El zaguero que es el fichaje más regular de los tricolores en el último período de pases se perdería los partidos ante Cerro Largo y frente a Torque en caso de que Costa Rica decida utilizarlo en los cuatro partidos.

Su baja se daría en momentos en los que se espera que Coates ya esté recuperado de rodilla, lo que deja en evidencias las expresiones de Carreño, quien debe acomodar las piezas de su zaga con los jugadores que tiene a disposición y cruzando los dedos para que no tenga más bajas.