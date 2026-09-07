Horrible choque en el que un piloto arriesgó todo para salvar a su colega en medio de las llamas: "Te debo mi vida"; mirá el video

El Circuito Internacional de Shanghái fue escenario de un dramático episodio durante la Carrera 1 del campeonato China GT. Un impresionante accidente dejó una Ferrari completamente envuelta en llamas y derivó en una demostración de heroísmo que conmovió al mundo del automovilismo deportivo.

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El choque se produjo tras un despiste provocado por la lucha de posiciones, donde el vehículo del británico Ollie Millroy recibió un violento impacto lateral e inició un fuego feroz al instante.

Ante la lentitud de los servicios de emergencia y el peligro inminente de una tragedia, el piloto holandés Loek Hartog frenó su Porsche a un costado de la pista, bajó sin dudarlo y corrió en auxilio de su colega.

Loek Hartog desafió el intenso fuego y el humo espeso para desabrochar los cinturones de Ollie Millroy y sacarlo del habitáculo antes de que las llamas consumieran por completo la cabina.

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La maniobra evitó un desenlace fatal y permitió poner a resguardo al británico, quien sufrió fracturas en sus costillas, clavícula y mano, además de una contusión pulmonar.

"Te debo la vida por tu gesto altruista de hoy", expresó Millroy desde el hospital al agradecer públicamente el rescate.

El gravísimo incidente provocó fuertes cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad de la organización y motivó la decisión del equipo AAI Motorsports de retirarse de la competencia en señal de protesta por la gestión del operativo.