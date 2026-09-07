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Fuertes críticas a Federico Valverde previo a Real Madrid vs Inter de Milán por Champions: "Empiezo a cansarme de que se esconda tras los volantes rivales"

Parte de la prensa española opinó sobre el presente del uruguayo, capitán de los merengues de José Mourinho

7 de septiembre de 2026 13:01 hs
Federico Valverde comenzó con todo la pretemporada con Real Madrid de José Mourinho y en su primer partido, convirtió un gol

Federico Valverde comenzó con todo la pretemporada con Real Madrid de José Mourinho y en su primer partido, convirtió un gol

Federico Valverde se apronta con Real Madrid para jugar su primer encuentro por la fase de liga de la Champions League este martes en el Estadio Santiago Bernabéu contra Inter de Milán, luego de lo que fue la derrota ante Betis por 1-0 del pasado viernes por LaLiga de España. No obstante, el uruguayo ya ha recibido algunas críticas de parte de la prensa española por su juego.

La dura crítica de un conocido periodista español contra Federico Valverde

Federico Valverde no se salvó de las críticas -al igual que alguno de sus compañeros- tras la derrota de Real Madrid ante Betis por LaLiga y de cara al compromiso contra Inter de Milán de este martes para iniciar una nueva Champions League.

Con sus dos goles a Danubio, Matías Arezo se acerca a los 50 a Peñarol, y alcanzó a Darío Silva y quedó a tiro de un histórico futbolista del club

Real Madrid vs Inter de Milán: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por el debut de la Champions League

El conocido periodista Albert Ortega, del diario El Confidencial, no escatimó adjetivos negativos hacia el uruguayo.

El mismo, apuntó que, de seguir así, Valverde puede terminar perfectamente en el banco de suplentes en un futuro cercano.

El esfuerzo de Federico Valverde para levantar el trofeo Teresa Herrera

El esfuerzo de Federico Valverde para levantar el trofeo Teresa Herrera

“Empiezo a cansarme de ver a Fede Valverde escondiéndose detrás de los volantes rivales y mirando hacia los lados para que Güler o Camavinga tomen su responsabilidad con la pelota”, escribió el periodista en El Confidencial sobre el ‘8’, que fue ratificado como el "jefe" del vestuario de Real Madrid por parte de José Mourinho.

Y prosiguió: “Eres el centrocampista de Real Madrid. O subes tu nivel o irás al banco”.

Ortega subrayó que en varias ocasiones que el equipo merengue necesita de un mediocentro organizador.

Valverde, muy discutido por la hinchada durante el tramo de la pasada campaña, cuando tuvo un fuerte encontronazo con Aurélién Tchouaméni, pasó un verano europeo complicado después de que, con la selección uruguaya, no pasara de la fase de grupos del Mundial 2026 y, además, su situación en Real Madrid había quedado muy comprometida.

El futbolista ya reconoció públicamente que está encantado de trabajar con José Mourinho.

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