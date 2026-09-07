Nacional tomó la decisión y va por Pablo Álvarez para que sea su nuevo gerente deportivo

La directiva de Nacional tomó la decisión en su reunión de este lunes de ir por Pablo Álvarez para que sea su nuevo gerente deportivo, cargo que estaba vacante tras la salida de Sebastián Eguren, quien renunció cuando fue cesado Jorge Bava el pasado el 16 de agosto.

Ex jugador tricolor, en el que hizo formativas y debutó en Primera en la temporada 2006/07, desempeña actualmente ese cargo en Boston River , equipo en el que se retiró y en el que fue contratado por la SAD para ese nuevo rol en 2021.

Desde los rojiverdes le habían dado la autorización para que se contacte con los tricolores y mantenga reuniones ante la posibilidad de tener un salto en su carrera.

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Como informó Referí, en primera instancia Nacional entrevistó a cuatro candidatos para su área deportiva: Pablo Álvarez, Daniel Enríquez, Leonardo Blanco y Fabián Coito.

Luego, pasaron dos y finalmente eligieron al exlateral tricolor, con el que se volverán a reunir para cerrar el acuerdo.

Pablo Álvarez

Álvarez conoce al club en el que se formó y debutó, pasando luego a Reggina de Italia, Wisla Cracovia de Polonia y Panserraikos de Grecia, con un regreso a los tricolores desde 2011/12 a 2013/14, con otra salida a Universidad de Chile y su vuelta a Uruguay en 2016/17 para sumarse a Boston River, donde finalizó su carrera en diciembre de 2021.

Con los tricolores fue dos veces campeón uruguayo en 2011/12 y 2014/15.

En Boston River, que desde 2016 está en Primera, Álvarez estuvo en el rol de gerente deportivo cuando se lograron las históricas clasificaciones a la Copa Libertadores 2023 y 2025, con el tercer puesto en el Campeonato Uruguayo 2024 como la mejor posición del sastre en el torneo local.

De concretarse su llegada, Álvarez sustituirá a Eguren, quien cuando renunció se fue acompañado por Martín Ligüera, que ocupaba el cargo de secretario deportivo.