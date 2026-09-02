Leo Blanco, el nuevo nombre que se sumó a los candidatos a gerente deportivo de Nacional, con su destacada experiencia en el resurgimiento de Albion y con ADN tricolor

Nacional sigue adelante con la búsqueda de su gerente deportivo para reestructurar el área que quedó acéfala tras la salida de Sebastián Eguren , manager deportivo, y Martín Ligüera, secretario deportivo, luego de que fuera cesado el entrenador Jorge Bava el pasado 16 de agosto.

En las últimas dos semanas, que coincidieron con el cierre del período de pases, quien estuvo a cargo en ese rol fue Mauricio Fratta , quien llegó al club a fines del año pasado desde Montevideo City Torque y que trabajaba junto a los directivos más dedicados a analizar altas y bajas.

Desde la salida de Eguren, tres nombres aparecieron en primera instancia como posibles candidatos a llegar al área deportiva tricolor.

Uno de ellos fue el de Pablo Álvarez , exjugador de Nacional y que actualmente es el director deportivo de Boston River, rol en el que se desempeña desde 2021 tras finalizar su carrera como jugador.

El sorpresivo préstamo de Nacional a Albion, de su fichaje más caro a principios de año, que se anunció en el cierre del período de pases

Juan Carlos Blanco y Pablo Álvarez

A sus 41 años, elexlateral derecho con pasado en Boca Juniors fue autorizado por la SAD rojiverde para que pudiera intercambiar con los directivos tricolores.

Otro de los nombres que está sobre la mesa de los tricolores es el de Daniel Enríquez, quien ya supo ser gerente deportivo de Nacional y que también volvería en caso de ser el elegido.

Daniel Enríquez, gerente deportivo de Nacional

Con pasado como futbolista, hizo inferiores en los albos, y entrenador, donde dirigió a las juveniles del club y luego fue coordinador de las formativas, desde 2006 a 2013 se desempeñó como coordinador deportivo del club, ciclo en el que coincidió con el segundo pasaje de Daniel Carreño, hoy entrenador del equipo, por el club.

Nacional también se contactó con Fabián Coito, exentrenador de selecciones juveniles de Uruguay, que llegó a dirigir partidos de la mayor en interinatos entre los ciclos de Óscar Tabárez y que fue de DT de Deportivo Maldonado entre 2022 y 2023.

Fabián Coito con la selección uruguaya Foto: Leonardo Carreño

Actualmente está en Wanderers, donde es coordinador general de las divisiones juveniles de los bohemios.

El nuevo nombre que apareció

En las últimas horas se sumó un nuevo nombre a la lista de candidatos para la gerencia deportiva: el de Leonardo Blanco Piazze, reconocido por su rol al frente de Albion para su resurgimiento y fundador y presidente de Academia FC, equipo de la Divisional D de AUF.

Leonardo Blanco Piazze en la selección uruguaya

Hijo de Juan Carlos “Cacho” Blanco, leyenda tricolor, cuenta con un pasado como entrenador en Campo Nuevo Academia Deportiva, proyecto del que fue cofundador junto a su padre, Ildo Maneiro y Julio César Morales y que duró entre 1995 y 2007. Luego fue ayudante técnico la selección uruguaya de la B, juveniles de Miramar Misiones, Racing, Huracán Buceo y DT de Primera en Rampla Juniors, Plaza Colonia y Central Español.

En 2013 se pasó a la dirección deportiva y comenzó en Albion FC SAD, club en el que fue fundador, presidente y director deportivo. “Empecé con una bolsa de pelotas y dos juegos chalecos”, contó en una entrevista al repasar sus inicios para resurgir al club histórico nacido el 1° de junio de 1891, cuando entrenaban en una cancha en pésimas condiciones en las que había perros, caballos y arbustos.

Leonardo Blanco Piazze en la selección uruguaya

Luego, con la captación de inversores que se sumaron al proyecto, con un plan a largo plazo, llegaron al actual presente de la institución, con el histórico ascenso a Segunda en 2017 y luego a Primera tras ser campeones en 2021, con la pérdida de categoría en 2023, para volver en este 2026.

Blanco dejó Albion a fines de 2021, por diferencias con el principal accionista, y al año siguiente emprendió un nuevo proyecto deportivo desde cero, y en el que sigue hasta hoy, al frente de Academia FC, que está en la Divisional D de la AUF, juega en todas las categorías de formativas masculinas y en el que comenzó junto a la Fundación Los Pinos, manteniendo los valores que inculcó durante su paso por el “pionero”, al que le registró ese apodo para disputarle el decanato a Nacional y Peñarol, y con el legado de Campo Nuevo.

Además, entre marzo de 2024 y fines de 2025 fue coordinador de selecciones nacionales de Uruguay.

La selección de Nacional

Tras entrevistar a los cuatro candidatos a la gerencia deportiva, Nacional evaluará las distintas características de cada uno.

Luego, seleccionará a dos y la semana que viene volverá a dialogar con ellos para después elegir al nuevo coordinador.